Le Midi Magnifique van Vascobelo doet zijn naam eer aan

Mooi verpakt en lekker: de box-voor-twee is top. Beeld Monique van Loon

Waar bestellen we?

Vascobelo kende ik al van de goede ­cappuccino’s bij Scheltema op het Rokin, maar het heeft verschillende vestigingen in de (hoofdzakelijk zuidelijke kant van de) stad. Ze serveren overigens meer dan koffie. Véél meer. Van croissants en overdadig belegde crackers in de ochtend tot burgers, friet en bitterballen in de avond. Vooral de broodjes en de vele zoetigheden vallen op; de fotografie is om van te watertanden. De drankenkaart is omvangrijk: je kunt hier een espresso, earl grey of fles rosé bestellen, maar ook een zak Guatemalaanse koffiebonen. Tot slot zijn de Vascobelo Boxes het uitlichten waard: uitgebreide pakketten voor twee, voor elk eetmoment van de dag.

Vroem vroem!

De bezorging duurt even, maar alles is prachtig ingepakt. De prijzen liggen bij Vascobelo een tikje hoger, daarom vind ik het extra fijn dat hier zo veel zorg aan is besteed. Allereerst zo’n box-voor-twee: ik koos de lunchvariant, Le Midi Magnifique (€38,50). Een luxe doos gevuld met een broodje Classic Chicken, bagel met zalm, soep, twee puntjes taart en twee flesjes verse jus.

Beeld Monique van Loon

Het ziet er niet alleen fraai uit, de smaken zijn tevens opperbest. De sandwich is belegd met malse kip, krokant spek en een pittig mayootje. De kraakverse bagel is royaal besmeerd met bieslookroomkaas, kappertjes, avocado en gerookte zalm. De paddenstoelensoep is hoog op smaak en de koffie-cheesecake is een van de lekkerste die ik ooit proefde. Met €19,25 per persoon is het niet goedkoop, maar je krijgt waar voor je geld en de ­kwaliteit is hoog.

Mooi. Is de rest net zo geslaagd?

Ik ben wat minder in mijn sas met de koffie – toch een beetje het handelsmerk. Een flat white met havermelk kost €4,55 (!) en in plaats van een dubbele ristretto met veel gestoomde melk en een dun laagje schuim krijg ik een minuscule hoeveelheid lauwe, dunne koffie met een scheutje melk. Nu zou ik normaliter niet snel koffie laten thuisbezorgen, maar als ze het aanbieden, moet het wél goed zijn. Jammer.

De caesarsalade (€15,50) is ook niet de voordeligste, maar wel erg lekker. Goed­ gevuld met kippendijen, avocado, ansjovis, ei en parmezaan. Ook de dressing is top. Helaas zijn ze het beloofde brood met boter vergeten. Da’s wel erg slordig, zeker gezien de prijs.

Tot slot de Eggs California (€14,50), een soort eggs benedict met avocado en tomaat in plaats van ham. De gepocheerde eitjes hebben een hardgekookte dooier (brrr!), de rest smaakt prima. Toch verwacht je voor dit bedrag iets meer niveau.

Flink wat schoonheidsfoutjes dus, en toch ben ik onverminderd enthousiast over de lunchbox. Ik zou zeker aanraden deze met z’n tweetjes te bestellen.

Vascobelo Open ma-zo 9.00 tot 19.45 uur (zo vanaf 9.30 uur)

Bestellen Uber Eats, Deliveroo en Thuis­bezorgd

Prijs €73,05 voor een lunchbox, salade, eier­gerecht en koffie

Aanrader De Vascobelo Box is top

Op deze pagina vind je alle afleveringen van geteste bezorgmaaltijden.