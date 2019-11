Lazuur is een feest voor Amsterdam-Noord (8+)

Lazuur, Purmerplein 8. Beeld Eva Plevier

Identiteit is alles, en als zodanig de ruggengraat van bijna elk persbericht dat pr-bureaus voor restaurants rondsturen, maar het gekke is dat je over ware identiteit niets hóeft te zeggen.

Identiteit is hoe iemands achtergrond en persoonlijke verleden tot ons spreekt. Dat moet ik zien en voelen bij binnenkomst, ik moet het ruiken en proeven in elke hap. Krijg je dat voor elkaar in combinatie met goed gastheerschap en een uitstekende keuken, dan fantaseer ik bij het betalen van de rekening al over mijn volgende bezoek en wie ik dan ga meenemen. Hopla: buitenspel staan de pr-bureaus.

Niet platgewalst

Restaurant Lazuur onderscheidt zich aan de buitenkant nauwelijks van de andere bedrijven aan het Purmerplein, en bij binnenkomst lopen we meteen tegen details aan van het bruine eetcafé dat jarenlang op deze plek zat. De onmogelijke schuifdeur, het baksteenwerk, de lambrisering (nu gewit) en het zware eikenhouten meubilair: goed om te zien dat Oud-Noord niet platgewalst is om iets voor nieuwe Noorderlingen neer te zetten.

We worden vriendelijk en kundig aan water en drankjes geholpen door een dame die zich zó thuis lijkt te voelen dat het me niet zou verbazen als ze boven de zaak woonde. De chef van Lazuur is als Noorderling geboren uit een Egyptische vader en een Portugese moeder.

Omdat een van de andere eigenaren ook gek is op port, kan mijn gezelschap uit dertig soorten kiezen. Het wordt een glas zilte rozijnige, maar frisse witte van Cossart Gordon (€5,50) waarop ik ondanks mijn crispy verdicchio van Andrea Felici (€6,50) meteen jaloers ben.

We knabbelen wat gepekelde lupineboontjes en kiezen van een compacte kaart met gerechten die in twee maten te bestellen zijn een zestal items.

Stralend gerecht

Als eerste proeven we pijlinktvis met gefermenteerde kool, koriandercress en beurre blanc van visbouillon (€11). Sprekende smaken, pittig door verse rode peper, bitterzoet van de kort en hevig verhitte inktvis, zuur en diepgang van de gefermenteerde kool. Een gerechtje dat straalt als een kind met een zak vol spekkies.

Best

De pijlinktvis met gefermenteerde kool, koriandercress en beurre blanc van visbouillon is een schitterend gerecht. Minder

Van beide vleesgerechten is de zoutgraad te hoog. Ik heb geen twijfel dat dit probleem bij uw bezoek zal zijn verholpen. Opvallend

Hier kookt een geboren en getogen Noorderling met Egyptische-Portugese roots. Een authentieke zaak die door heel Noord omarmd moet worden, en door de rest van Amsterdam.

De afgelopen jaren at ik veel geroosterde bloemkool, maar nooit beter dan vanavond bij Lazuur (€9). De gaarheid, de donkere burn van de roosjes, het haksel van kappers, kervel en broodkruim, de crème van yoghurt, eiwit en groene curry eronder: spectaculair. Je zou er je opoe bij opeten.

We bestellen nóg een glas van die geweldige witte port, en van de ruime wijnlijst kiezen we een glas Spätburgunder van Stern (€6) dat stalige rokerigheid combineert met verfrissende klaarte.

Klassieke smaken

We eten gnocchi met oven-gepocheerd ei, aardappelschuim, boleten en plakjes truffel: klassieke smaken, degelijke bereidingen. Een cadeau van een gerechtje, maar minder prikkelend dan de huisgemaakte chorizo met mosseltjes en tomatensaus (€10). Omdat de chorizo niet hard gebakken is gaat hij een warme relatie aan met de mosseltjes, en de tomatensaus met mosselvocht en een lik sherryazijn bedekt die jonge geliefden als een elektrisch dekentje. Kleine croutons vormen de kruimels in bed. Geweldig.

Een glas Bordeaux (Jean-Michel Comme, €6,75) volgt: sigaar en rozenbottel, droppig ook, maar al met al wat log naar mijn smaak. We proeven kippendij met aardpeer (als zuur en puree), kombu en laurierjus (€11). Het wier is in de achtergrond aanwezig, de puree en het zuurwaar zijn erg goed en het geheel wordt mooi omlijst door de laurierjus, maar de gepekelde kippendij is erg zout. Niet oneetbaar, maar erg zout.

Restaurant Lazuur Purmerplein 8, 1023 BD, Amsterdam

wo-zo 18.00-22.00 uur

020 6360154

restaurantlazuur.nl

Hetzelfde geldt voor de geconfijte kalfswang op zalvige orzotto (risotto van parelgort) met Hollandse garnaaltjes (€14, grote maat). Een mooi gerecht, maar op dit punt in de avond door het zoutgehalte van het vlees te zwaar.

Bij de desserts drinken we een tawny port (€5,50) waardoor ik opeens terugben in mijn kindertijd, met een gekromde plakkerige vinger in een bijna leeg doosje sultana’s, en een fijne ruby (€5,50). Ze moeten passen bij goed bramenijs met geschaafde foie gras en een smeltend chocoladetaartje met geweldig koffieroomijs en koffiemousse (beide €10), maar hun alcoholgehalte zit een strakke aansluiting in de weg. De foie is niet nodig, het haksel van bramen bij het ijs wat klonterig. Hoewel het chocotaartje uitstekend is, zien we deze smeltende dingen nu werkelijk óveral.

Noordelingen

Bij de fijne koffie zit een perfecte, warme madeleine met een zweem limoenblad, en bij het afsluiten van onze avond zit een blije recensent. Lazuur is een échte, oprechte zaak met uitstekende bediening en dito gerechten. Het mooiste aan Lazuur is misschien nog wel dat er ook elke avond oude Noorderlingen eten.

