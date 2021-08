Lavendel is heerlijk, zolang je maar niet te veel gebruikt

Beeld Emma Levie

Het huis van mijn ouders in Frankrijk is omringd door prachtige paarse lavendelplanten. Ze vormen een sierlijke haag en zijn een feestmaal voor hommels, bijen en de fascinerende kolibrievlinder. Ik verbaas me ieder jaar weer over dat dier: een vlinder met een soort snavel die op eenzelfde manier lijkt te vliegen als de vogel.

De lavendelstruiken, familie van de munt, hebben niets van doen met de kleine plantjes in mijn Amsterdamse stadstuin die het nooit langer volhouden dan een jaar. Het zijn flinke struiken die al twintig jaar oud zijn en die, als we ze niet zouden snoeien, de weg onbegaanbaar maken. Stapels ingedroogde bloemen belandden daardoor op de composthoop of in de haard.

Wasmiddel

Tot ik eens bedacht dat ik wat van die lavendel mee kon nemen naar Amsterdam om ermee te koken. We maakten er droge worst van, bonbons en liters lavendel-citroenlimonade. Wees gewaarschuwd: je moet lavendel goed doseren. Wie te veel gebruikt eindigt met gerechten die smaken naar potpourri.

Lavendel kreeg haar naam van het Latijnse lavare, wat wassen betekent. Men gebruikte de bloemen namelijk om het badwater te geuren. Nog altijd is lavendel een populaire geur om aan zeep of wasmiddel te geven, maar ondanks die associatie zie je het toch ook regelmatig opduiken in de keuken. Zo kreeg ik onlangs nog een panna cotta met lavendel geserveerd, en zie je gesuikerde lavendelbloemen vaak als versiering voor patisserie.

Je kunt lavendel online of bij zaken gespecialiseerd in kruiden kopen, maar wat ik niet aanraad is dat je lavendel van de bloemist gebruikt: je weet nooit waarmee het bespoten is.

Het recept van deze week is voor de biscotti die mijn moeder bakt met een très petite dose van ons jaarlijkse lavendeloverschot.