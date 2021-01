Laurens Knoop, oprichter The School of Life: ‘Het mag wat empathischer hier’

Laurens Knoop (48) is oprichter van The School of Life. Hij wandelt graag door de verlaten binnenstad, doet zijn boodschappen bij lokale winkeliers en vindt het Amstelveld de mooiste plek van de stad.

Restaurant

“Rosario Cocina Mexicana, in de Jordaan. Een heel klein tentje, begonnen door Nina Bogaerts, voorheen pastachef bij Toscanini. Ze maakt de mooiste Mexicaanse gerechten en serveert ze op kleine bordjes aan je tafel. Fenomenaal. Bovendien geeft ze je het gevoel dat ze alleen maar bezig is met jou een leuke avond te bezorgen.”

Favoriete modewinkel

“Bellerose, in de Utrechtsestraat. Een fijne zaak, waar ik bijna al mijn kleren koop. Al haat ik shoppen. Ik ben echt een koopjesjager. Dan trek ik ineens een flink budget uit en koop ik twintig dingen of zo. Dat doe ik een of twee keer per jaar.”

Uitgaan

“De opera in Amsterdam. Tranentrekkend mooi. Ik hou ook van concerten in de Ziggo Dome, maar het echte uitgaan, waarbij je van perspectief verandert en wordt gevoed op hoog cultureel niveau, dat is voor mij de opera. Wat daar allemaal wordt gemaakt, is van absurd goede kwaliteit. En het zit gewoon om de hoek.”

Standbeeld

“Het Spinozamonument. Geen filosoof ter wereld die Spinoza niet ergens in zijn of haar werk heeft zitten. Hij heeft zo’n grote impact op ons denken. Het Amsterdam van Spinoza staat voor totale vrijheid van opvattingen. Het is een grote schande dat homo’s niet hand in hand over straat kunnen. We hadden ooit een stad die wereldwijd bekend stond om zijn denken. Ik zou er alles aan willen doen om dat weer ­verder te ontwikkelen.”

Het Spinozamonument. Beeld Nosh Neneh

Museum

“Ons’ Lieve Heer op Solder, een parel van een museum. Het is een overgebleven schuilkerk uit de tijd dat de protestanten het overnamen in het noorden. De katholieken mochten hun geloof behouden, mits ze dat niet in het openbaar deden. Je weet niet wat je ziet daar.”

Speciaalzaak

“Gebroeders Niemeijer, een van de bijzonderste winkeltjes van Amsterdam. Voor hun brood rij ik vaak om. Dan maak ik een rondje: vis halen en naar de Chinese toko op de Nieuwmarkt, dan naar de kaasboer in de Utrechtsestraat, en naar Niemeijer. Je moet er niet aan denken dat die winkels de coronacrisis niet overleven. Dat zou een drama zijn voor de stad.”

Gebroeders Niemeijer. Beeld Nosh Neneh

Favoriet vervoermiddel

“Ik heb afgelopen halfjaar denk ik drie- tot vierhonderd kilometer gewandeld door een verlaten stad. Dat is genieten.”

Dit kan veel beter

“Het hoort misschien bij de grote stad, maar ik vind het niet erg empathisch hier. Iemand voorrang verlenen, de deur openhouden, iets vriendelijks zeggen, iemand begroeten op straat: daar zou de stad veel leuker van worden. Eenzame mensen zouden zich hier dan ook meer thuis voelen.”

Kroeg

“Café Marcella aan het Amstelveld. Een heerlijke oude Amsterdamse kroeg; ik zou echt verdrietig zijn als ie verdween. Het publiek is een mix tussen André Hazes en Arthur Japin. Ik ben geen kroegtijger, maar drink hier op zondagmiddag graag een biertje met mijn vriendin en kom er vaak voor werkafspraken.”

Met pek en veren de stad uit

“De Franse toeristen die hier alleen maar komen om te blowen. Ze brengen niets. Er is ook niets positiefs over te vertellen. Ze komen met vervuilende auto’s, laten rotzooi achter op straat, geven nauwelijks geld uit, hebben geen enkel fatsoen.”

Een avond stappen met...

“Gordon. Ik heb een zwak voor hem. Hij is zo onvoorstelbaar grappig. Ik blijf altijd bij hem hangen als ik hem op tv tegenkom. Hij komt verrassend uit de hoek en is goudeerlijk. Hij is gewoon wie hij is.”

Dieren in Amsterdam

“Onze eigen hond Boedie. Er is een apart gebied in je hart dat je alleen voor zo’n beestje kunt reserveren.”

Ergste horeca-ervaring

“Bij Pasta e Basta. Daar worden Italiaanse liederen gezongen met versterkte microfoon. Best een leuk concept en ze hebben goede stemmen. Je pakt je stukje kip en vis uit de vleugel van een openstaande piano, als buffet. Dat had ik beter niet kunnen doen: ik heb de hele volgende dag boven de wc gehangen. Als ik er nu langsloop, moet ik denken aan een mooi lied van Zucchero én krijg ik buikpijn.”

Mijn buurt

“Het Amstelveld is de mooiste plek van Amsterdam. Deze zomer gingen mensen daar massaal naartoe, klapten stoelen en tafeltjes uit, dronken wijn. Het werd een soort openluchtrestaurant met veel ­gezelligheid. Een gouden herinnering.”