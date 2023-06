Laurens en Marco repareren alles waar een muntje in past: ‘Gokkasten trekken toch rare snuitertjes aan’

Het Amsterdamse bedrijf Tapas Cups, voorheen Taco Automaten, repareert al sinds 1978 in zo’n honderd kroegen de flipperkasten, pooltafels en fruitautomaten. Vooral die laatste worden langzamerhand zeldzamer. ‘Het is geen vetpot meer, maar we houden het hoofd boven water.’

Vrijdagmiddag. Laurens Maas (59) en ­Marco Lauf (61) sleutelen in Café Sound Garden op de Nassaukade aan de pool­tafel. Vervolgens kijken ze ook nog even de Ghostbustersflipperkast na en vullen ze de vrijwel lege Tapas Cupautomaat aan, een soort automatiek waaruit je voor een muntstuk van twee euro een blikje nootjes, Pringles of worstjes kunt ‘trekken’. Het apparaat is tien jaar geleden door hen zelf bedacht en ontworpen. Maas is druk bezig met de ontwikkeling van een 2023-versie die werkt met een QR-code, zodat voortaan contactloos kan worden betaald voor de snacks – de kroegbezoeker van nu heeft immers geen cash meer op zak. Het QR-­systeem zal in de nabije toekomst ook nodig zijn voor de andere spelletjes in de zaak; naast de flipperkast en de pooltafel staan er ook nog een tafelvoetbalspel en een Pac-Mankast in Sound Garden. Als ze klaar zijn, bestellen Maas en Lauf een La Chouffe; hun rondje langs de Amsterdamse horeca zit er voor vandaag op.

Tapas Cups verhuurt sinds 2015 speelautomaten – van flipperkasten en tafelvoetbalspelen tot pooltafels en gokkasten – aan honderden horecazaken in Amsterdam. Tot een paar jaar geleden was het bedrijf van Taco Dragtstra (73), die het in 1978 begon als Taco Automaten. Toen hij met pensioen ging, namen Maas en Lauf de zaak van hem over en veranderden ze de naam. Dragstra werkt echter nog altijd in de werkplaats van Tapas Cups in een loods op het industrieterrein achter station Sloterdijk. Daar repareert hij onder meer flipperkasten en jukeboxen, vaak unieke exemplaren van particulieren en verzamelaars.

Laurens Maas (links) en Marco Lauf in Cafe Sound Garden. Beeld Jurre Rompa

Jopie de Moker

De wereld waarin Maas en Lauf werken is flink veranderd sinds ze elkaar in 1984 leerden kennen als jonge gastjes uit Amsterdam-West. Beiden werkten ze voor een groothandel in speelautomaten: Maas als reparateur, Lauf als boekhouder. Het duo zit vol anekdotes over de wilde jaren tachtig, toen er nog nauwelijks wetgeving bestond rondom fruitautomaten en ze zelfs nog in snackbars stonden. Wie een gokkast in zijn zaak had, was in principe vogelvrij. Maas vertelt over een beruchte kroegbaas op de Wallen die al het geld dat hij verdiende het liefste in zijn eigen neus liet verdwijnen.

“Hij vroeg een keer of ik hem even kon helpen met wat geld brengen naar het hoofdpostkantoor op de Nieuwezijds ­Voorburgwal, het huidige Magna Plaza. Zijn woonkamer boven de kroeg aan de Lange Niezel stond vol met vuilniszakken. ‘Moet je hier niet eens opruimen?’ vroeg ik, maar ze bleken vol te zitten met briefgeld, afkomstig uit de automaten. We ­hebben ze in mijn bestelbus gegooid en parkeerden die op de stoep pal voor het postkantoor, waar we de zakken rustig, een voor een uitlaadden en naar binnen brachten. Zoiets zou nu ondenkbaar zijn.”

In het automatencircuit trof je in die tijd nogal wat sjacheraars, zoals Jopie de Moker, een voormalig bokskampioen die op een dag vergat dat hij de geldlade van een gokkast op het dak van zijn auto had gezet. “Toen ie wegreed lag de hele straat vol guldens. Iedereen hielp om het geld weer op te rapen.”

Tot op de cent nauwkeurig

Geld ophalen is niet zonder risico’s: Maas is weleens opgewacht en met een mes bedreigd. “Ik kon vijftienduizend gulden, zo’n 6800 euro, afgeven. Maar om dat soort bedragen gaat het tegenwoordig allang niet meer.”

Kroegbazen deden vroeger regelmatig een greep in de geldla van de gokkasten. Ook dat is tegenwoordig ondenkbaar. Lauf: “Op alle gok - en speelautomaten zit sinds 1998 een tellerregistratie die gekoppeld is aan een automatisch boekhoudsysteem. Zo wordt tot op de cent nauwkeurig bijgehouden wat er maan­delijks aan muntgeld in- en uitgaat. Wij noteren de standen als we het geld ophalen, tellen het muntgeld na en stoppen weer een startbedrag terug in de kasten voor de spelers.”

Beeld Jurre Rompa

Gokkasten verdwijnen sinds 2008 langzaam uit het horecalandschap. Vanaf dat jaar moeten eigenaren daarvan ook kansspelbelasting betalen, waardoor er meer controle kwam en er geen ruimte meer was voor de ‘cowboys’ die de belasting graag ontdoken. De wet bepaalt ook dat je alleen een kast mag hebben in combinatie met een drankvergunning. Het aantal zaken in de stad met gokkasten is sinds die tijd, waarin ook het online gokken opkwam, gehalveerd, vertelt Maas. “Als je als kroeg of cafetaria het geld niet echt nodig hebt, zou ik ook geen gokkasten meer in huis halen. Het trekt toch rare snuitertjes aan.”

Shishalounge

Tapas Cups zet tegenwoordig vooral in op ander typisch kroegvertier, zoals pool­tafels en flipperkasten, maar ook hypermoderne touchscreentafels met allerlei soorten games. In de shishalounge in de Bilderdijkstraat waar ze die ochtend hun werkdag startten, staat er een. Maas en Lauf komen de nog verlaten lounge binnen, in hun handen kartonnen dozen gevuld met blikjes snoepgoed om de ­automaat in de zaak aan te vullen; de shisha­roker houdt duidelijk meer van ­zoete dan van hartige snacks. Vanwege de ramadan, die nog in volle gang is, is er deze week echter nauwelijks gesnoept: de automaat zit nog halfvol.

Laurens Maas checkt een flipperkast. Beeld Jurre Rompa

Uitbater Abdel wordt vrolijk begroet. Terwijl hij een espresso voor ze maakt, informeert Maas hoe het gaat met het ­vasten. “Sorry man, ik ben je eitjes ver­geten, volgende keer neem ik ze voor je mee.” Maas neemt regelmatig een doosje kakelverse eieren mee voor zijn klanten, van een boer in de buurt van Hilversum, waar hij woont.

De gokkasten en speltafel achter in de zaak worden aangezet en lichten de donkere ruimte op terwijl de muntjes in de geldlades kletteren. Een paar minuten later telt Lauf, zittend aan de bar, de opbrengst. De twee-euromunten ver­dwijnen in papieren kokertjes van de bank. “De kansspelbelasting is 29,5 procent, dus bijna een derde van de omzet gaat naar de fiscus. Wat overblijft wordt tussen ons verdeeld,” legt hij uit. “Het is geen vetpot meer, maar we houden het hoofd boven water.”

De volgende stop is een Surinaams restaurant even verderop dat zes maanden geleden zijn deuren opende. Er blijkt een akkefietje te zijn tussen de twee broers die de zaak runnen, dus het duurt iets langer dan verwacht voor Lauf en Maas naar binnen kunnen. Het wachten wordt uitein­delijk beloond met een broodje hete kip waarvoor mensen, als we de eigenaar moeten geloven, helemaal vanuit Zuidoost naar West komen. Lauf leegt de gokkast in de hoek van het restaurant, het geluid van rinkelende munten vult de ruimte.

Condomaatjes

Een week later vangt de vrijdagse route aan in de werkplaats, die helemaal volstaat met gokkasten en arcadekasten, zoals een ‘aardig gesloopte’ Sega Rally 2 van eind vorige eeuw, een racegame voor twee personen. Wat ook opvalt: een verzameling ‘Condomaatjes’. “Hier staat alles waar een muntje in past,” legt Maas uit. “Het idee is om deze apparaten om te zetten naar contactloos betalen en ze dan weer te verpachten.” Hij verricht hier zijn reparaties, in een partytent waarin een elektrische kachel staat, want de loods is niet verwarmd en het kan er ijzig koud zijn. Aan de muur in het kantoor boven, waar Lauf de administratie doet, hangen briefjes nepgeld die ze door de jaren heen uit de automaten hebben gevist, ernaast het telefoonnummer van een politieagent.

Beeld Jurre Rompa

Helemaal achterin, volledig ingebouwd tussen vintage flipperkasten, waaronder een Baywatchkast uit de jaren negentig met daarop artwork van Pamela Anderson in iconisch rood badpak, jukeboxen en spelautomaten, is de werkplaats van Taco Dragtstra. Hij zit voorovergebogen over een werktafel waarop tangetjes liggen die doen denken aan de tandarts. Hiermee kan hij de kleinste schroefjes vervangen.

“Ik heb de zaak overgedaan toen mijn meissie overleed,” vertelt hij. “We waren een team, we vulden elkaar perfect aan: ik deed de reparaties, zij de administratie.” Met Maas en Lauf gaat hij sinds hij stopte ‘leuk om’. “Ik voer nog wat specifieke elektronicareparaties voor ze uit en ik repareer in opdracht van verzamelaars. Mensen met een flipperkast of jukebox weten me nog steeds te vinden.” Hij wijst naar de jarenvijftigjukebox van Café Krom die klaarstaat om gerepareerd te worden. “Ik ben er trots op dat ze mij vragen en ga hem tot in de puntjes verzorgen. Ik stop altijd pas als ik moe ben, dit werk verveelt nooit.”

Later die dag doen Lauf en Maas weer Café Sound Garden aan, om het geld op te halen. Kroegbaas Maarten Luijendijk: “Taco deed al de flipperkasten in punkcafé De Muur, waar ik werkte in de jaren tachtig. Later kwam hij in mijn zaak Korsakoff en dertig jaar geleden ging hij mee toen ik deze kroeg opende. Als er iets stuk was, wist Taco het te repareren. Gokautomaten wilde ik nooit, dat trekt alleen maar vervelend volk. Dat Taco ook in gokkasten deed, was moeilijk voor te stellen; hij is een van de meest zachtaardige mannen die ik ken, niet iemand die je associeert met de penoze-achtige wereld van gokkers. Gelukkig bleken zijn opvolgers al net zulke gemoedelijke types te zijn.”