Lau & Olivia

Soms lees je over passages heen zoals je over bruggen rijdt.

Zo reed ik deze week over de brug bij het Dr. Sarphatihuis.

Duizenden keren overheen gereden zonder te weten of die brug ook een naam had. Nooit de moeite genomen om dat uit te zoeken. (Even afstappen, hoeveel tijd kost dat nou?)

Die brug – ik heb er ooit Ramses Shaffy glimlachend overheen zien schuifelen – heeft een naam. Ik heb het nu dus toch uitgezocht.

Het is de Lau Mazirelbrug (brug 259). Vernoemd naar verzetsstrijdster Lau Mazirel (1907-1974). Ze was in de Tweede Wereldoorlog betrokken bij de aanslag op het Amsterdamse bevolkingsregister, het redden van kinderen uit de Hollandsche Schouwburg, werd in 1944 opgepakt maar weer vrijgelaten, en was na de oorlog advocate die onder meer streed voor voor homorechten.

Een intrigerend en razend interessant leven, ontdekte ik al surfend over het internet. En al die jaren heb ik er niets van afgeweten als ik weer eens koffie dronk bij de Coffee Company of een pizza at bij de Pizzabakkers, met uitzicht op die brug.

Waarom zocht ik uit om welke brug het ging waar ik gedachteloos overheen fietste?

Door een passage die ik even daarvoor las.

‘De kanker kwam meerder keren terug, huwelijk strandde, haar partner sloeg overboord op zee, maar telkens als je haar zag straalde ze, vond ze weer een nieuw goed doel waarvoor ze zich kon inzetten.’

Wie weet over wie dit gaat mag het zeggen.

Niemand? Het is uit een necrologie die Joost de Vries in De Groene Amsterdammer schreef over Olivia Newton-John.

Ik had het stuk al gelezen en het blad dichtgeslagen, toen ik het doodsbericht toch weer opensloeg. Omdat er iets knaagde, namelijk dat bijna achteloze zinnetje dat daar stond, die kleine passage waar ik al even achteloos overheen had gelezen: ‘haar partner sloeg overboord op zee’.

Zoiets als ‘werd in 1944 opgepakt maar weer vrijgelaten’.

Er stond niet bij wat er precies was gebeurd.

Het kostte me weinig tijd om uit te zoeken wie haar partner was, en wat er was gebeurd.

Het ging om de Koreaans-Amerikaanse cameraman Patrick McDermott met wie Olivia Newton-John een knipperlichtrelatie onderhield.

McDermott was in 2005 tijdens een nachtelijke vistocht bij Los Angeles overboord geslagen en nooit meer gevonden. Al was hij nadien wel diverse keren in Mexico gezien. Er werd gespeculeerd dat hij zijn verdwijning in scène had gezet.

Toen kwam ik bij een zekere John J. Nazarian uit. Voor mij een zekere, maar in de Verenigde Staten is privédetective John J. Nazarian een grote naam. Hij speurt mensen op. Ook een intrigerend figuur, kwam ik al lezend achter.

Afijn, Nazarian kreeg McDermott niet boven water.

En nu weer terug naar de wegens verzetsdaden opgepakte Lau Mazirel, wier vrijlating uit de gevangenis aan de Weteringschans in 1944 ook met een verdwijning te maken had. Het dossier over haar was namelijk op de een of andere manier zoekgeraakt, zodat niemand eigenlijk meer wist waarom ze vastgezet was. En dat was haar redding. De Duitsers lieten haar gaan.

Nu weet ik hoe de brug heet en wie Lau Mazirel was. Dankzij die passage over Olivia Newton-John.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? m.moll@parool.nl.