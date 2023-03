Laten we de wrap van Snackbar Mokum voortaan de Amsterdamse kapsalon noemen

Beeld Eke Bosman

Waarom anderhalf uur in de rij staan voor een lekkere snack terwijl je, als je even je best doet, ook gewoon elders in de stad binnen afzienbare tijd iets heel lekkers kan eten? Op een plek waar geen toerist voet weet te zetten? Ga bijvoorbeeld naar Snackbar Mokum aan het Surinameplein, daar waar de tijd heeft stilgestaan en het interieur uit een jarennegentigfilm komt. En waar de eigenaren nog vol trots hun snacks maken en niet gebukt gaan onder de drukte, omdat alleen buurtgenoten langskomen. Snackbar Mokum is een pareltje en niet alleen vanwege het vriendelijke personeel, maar ook vanwege een unieke snack: een kipgyroskapsalon (ook vegan is mogelijk, heel goed!). En dan niet verpakt in een aluminiumbakje, maar in een wrap. Zoals de foto al doet suggereren, is het verstandig om eerst met mes en vork een aanzienlijk deel van het gerecht op te eten, voordat je ’m opvouwt. Maar joh: een kapsalon in een wrap, ge-ni-aal. Klein minpuntje is dat de kaas gemist wordt, maar dit zie ik door de vingers – de tzatziki en de grote hoeveelheid frietpatat en vlees maken een boel goed. Ik vind het vooral zo leuk dat het afwijkt van de normale (Rotterdamse) kapsalon, en aangezien die dit jaar twintig jaar bestaat, wil ik graag voorstellen om dit voortaan de Amsterdamse kapsalon te noemen. Eventueel mét kaas, daar moeten we nog een Tweede Kamerdebat over voeren. Tot die tijd: lekker Amsterdams dit.

Eke Bosman Beeld Marjolein van Damme

Snackbar Mokum

Surinamestraat 3

vr-ma 12.00-00.00 uur

wo-do 12.00-00.00 uur