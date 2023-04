Lastige vraag over het geloof? Website voor kinderen van Bijbelgenootschap helpt met antwoord

Beeld Shutterstock

En die drie kinderen stelden allemaal lastige vragen over de Bijbel?

“Ze zijn precies de doelgroep, ja, ze zijn acht tot twaalf jaar, dus het is ook een beetje persoonlijke motivatie. Het heeft echt mijn hart om de Bijbelverhalen te delen met kinderen.”

Er zijn al kinderbijbels in alle soorten en maten, wat voegt uw platform daaraan toe?

“We willen ouders en opvoeders beter toerusten op het lezen van de Bijbel met kinderen. We willen hen leren het moment te pakken, en dat moment ontstaat als een kind je iets vraagt. Hoe ga je het gesprek dan aan?”

Wat doe je dan als je kind vraagt hoe het kan dat God alles weet?

“Dat een kind die vraag stelt, een goede vraag ook wel, vind ik, betekent nog niet dat jij het antwoord paraat moet hebben. Het gaat erom dat je samen het gesprek aangaat.”

Zijn er Bijbelverhalen waarvan u zelf vroeger dacht: hoe zit dat nou, kan dit wel?

“Het verhaal van Jona, die uit een boot wordt gegooid, opgeslokt wordt door een vis en na drie dagen weer uitgespuugd. Is dat letterlijk zo bedoeld? Nu denk ik: maakt het uit of het echt is gebeurd? Of is het een verhaal dat groter is dan jijzelf, is het bemoedigend, wat kun je er uithalen?”

Het paasverhaal vind ik ook altijd wat moeilijk te plaatsen.

“Dat is het ook. Ik neem een voorbeeld aan mijn kinderen: die begrijpen van datzelfde verhaal elk jaar een ander aspect, een ander stukje. Daardoor word je als ouder ook elk jaar weer verrast.”