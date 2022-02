Last van goede smaak? Word jurylid en bepaal wat het mooiste nieuwe gebouw van Amsterdam is

Beeld Shutterstock

Welke gebouwen dingen mee?

“Oei, dan is mijn antwoord een beetje saai, want de genomineerde gebouwen voor de Amsterdamse Architectuurprijs 2022, kortweg AAP, zijn nog niet bekend. In algemene zin: elk gebouw dat in 2021 is voltooid binnen de Amsterdamse stadsgrenzen, dus ook gebouwen in bijvoorbeeld Weesp.”

En hoe jureert de gewone Amsterdammer mee?

“De jurydag in april is denk ik de leukste dag van het jaar. We gaan dan, helemaal verzorgd, met de drie publieksjuryleden naar alle tien de genomineerde gebouwen, waar de architecten en opdrachtgevers klaarstaan om over hun project te vertellen.”

Hoe word ik jurylid?

“Door voor 15 februari een motivatie van drie zinnen naar Arcam te sturen. We zoeken mensen die niet in de architectuur werken, uit alle Amsterdamse windstreken, van alle leeftijden, van alle achtergronden.”

Hoe kiezen zij een winnaar?

“Dat is zo leuk: dat bepalen ze helemaal zelf. Zij bepalen de criteria, niemand legt hen iets op. De publieksprijs van de AAP wordt daarom ook zeer gewaardeerd door de architecten en opdrachtgevers, want die vinden hun creatie vaak pas echt geslaagd als de gebruikers, de Amsterdammers dus, er blij mee zijn.”

Het is de vijftiende keer dat de AAP wordt uitgereikt, wat is uw eigen lievelingsgebouw?

“De winnaars van de afgelopen twee AAP-edities, want daar was ik zelf bij betrokken. Arcam heeft op de site een architectuurgids, een kaart van Amsterdam, waarop alle genomineerden van de afgelopen vijftien jaar staan, met tekst en uitleg. Daar zie je dat elk gebouw een eigen verhaal, energie en ambacht kent, en ga je ze daarop waarderen.”