Langs Deftige Dames en Stoere Jongens in de Houthaven

Beeld Laura van der Bijl

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

A. Met de Pontsteiger in onze rug steken we de Gevlebrug over. Hier begint onze verbazing over de nieuw- en oudbouw in deze buurt; het is een weerzien met bekende bouwstijlen. Zo is de Gevlebrug hergebruikt, naar het ontwerp van de hefbrug uit 1930 van architect Piet Kramer. De Amsterdamse Schoolstijl van deze fameuze bruggenbouwer heeft model gestaan voor andere bruggen in de wijk.

Planoloog Ton Schaap tekende het stedenbouwkundig plan met zeven schiereilanden. De historiserende woonblokken zijn onder leiding van architect Sjoerd Soeters (liefhebber van retrostijlen) gemaakt door diverse architecten. Elk schiereiland in de Houthaven heeft een eigen karakter en een van de Amsterdamse bouwstijlen als inspiratiebron. De Amsterdamse planoloog en architect Berlage noemde dit ‘eenheid in veelheid’.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

B. We lopen kriskras door de nieuwbouw en herkennen diverse bouwstijlen. De ‘Deftige Dames’ op het Memeleiland zijn een verwijzing naar huizen op de Nassau- en Stadhouderskade. Revaleiland herken je aan de Amsterdamse Schoolstijl en er staan huizen die lijken op de oorspronkelijke houtloodsen van de Houthavens. Ook zijn er verwijzingen naar architecten Dudok en F.L. Wright. Op Wiborg Eiland staan de pakhuizen ‘Stoere Jongens’.

De namen van de eilanden en de vele bruggen zijn geënt op de geschiedenis van de houthandel en steden aan de Oostzee die daarin een rol speelden. Dat was ook al zo met de oudere straatnamen: de Archangelkade, Danzigerkade, Gevleweg, Haparandaweg, Rigakade en Stavangerweg waren allemaal havensteden die met Amsterdam houthandel dreven.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

C. We lopen naar café-restaurant Vessel met een buitenterras dat ook een stadsstrand is en waar zelfs nu nog gezwommen wordt. Vanuit dit punt herken je de oorspronkelijke aanloophaven. Op deze plek vonden tot eind vorige eeuw nog havenactiviteiten plaats. Waar toen houtopslag was, staan straks in totaal 1700 woningen en is er ruim 52.000 vierkante meter bedrijfsruimte.

In de toekomst lopen de grachten tussen de schiereilanden vol met water – als alle problemen met lekkende kelders en parkeergarages zijn verholpen. We spreken onder anderen met bewoner en ontwerper Sjoerd Vroonland die zelf zijn balkon, op de hoek Wiborgeilend en de Houthavenkade, heeft verbeterd.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

D. Vanuit de nieuwbouw lopen we naar de voormalige schippersbeurs De Bonte Zwaan, nu een drijvende werkplek voor kunstenaars en ontwerpers aan de Haparandadam. Grafisch ontwerper Vanessa van Dam, die al jaren van daaruit werkt, vertelt dat dit alweer de tweede ligplaats is, maar dat binnenkort de boot wel op de helling moet voor groot onderhoud.

We lopen verder op de Haparandadam en passeren rechts restaurant Pont 13 en zien aan het eind nog een icoon: het REM-eiland, voorheen een platform in de Noordzee. In 1964 werden vanaf deze basis commerciële televisie-uitzendingen onder de naam TV Noordzee illegaal verzorgd. De Tros is hieruit voortgekomen.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

E. We vervolgen de weg naar rechts op de Haparandadam en kunnen ons makkelijk inbeelden hoe hier vanaf de 17de eeuw de houthandel uit Scandinavië via de Zuiderzee plaatsvond. Je kunt er nu maximaal uitwaaien en als we het zandpad helemaal uitlopen, hebben we een geweldig uitzicht op de transformatie van haven- naar woonfunctie aan weerszijden van het IJ.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

F. We lopen terug langs het Houthavenpark naar de Spaarndammerdijk, die in de 13de eeuw werd aangelegd om het water van het IJ tegen te houden. Nu verbindt de drukke weg vooral het Centrum met de A10 en laten de auto’s het voetgangersverkeer tussen beide buurten stoppen.

Aan de Houthavenkant is in 2021 een groengebied aangelegd bij de oude dijk met een ventweg voor het buurtverkeer en de stadsbus. Studio Wessels Boer heeft het laatste restje dijk benadrukt met een bank van 170 meter lang die lijkt te golven als je erlangs loopt of fietst.

G. We wandelen langs de aanbouw en nieuwbouw terug en houden de immer boven alles uitstekende en continu aanwezige Pontsteiger in de gaten als oriëntatiepunt. Zien we daar horecaondernemer en Houthavenbewoner van het eerste uur Won Yip zwaaien vanuit zijn penthouse?

Walking Amsterdam, door Floor van Spaendonck en Gijs Stork, Uitgeverij Fjord, €24,50.