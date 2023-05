Lange Appie uit De Pijp was 2 meter 42 en had schoenmaat 65: ‘Waar ik mij ook vestig, overal zal de nieuwsgierigheid ontbranden’

In de historische roman De reus van Amsterdam vertelt schrijver Tanya Commandeur het verhaal van Albert Kramer, met zijn 2 meter 42 de langste Nederlander ooit. Hoewel hij schoenmaat 65 had, heeft hij maar weinig sporen achtergelaten in de stad.

Toch even meten. Het oude pand in de Kuipersstraat, een van die smalle, lange straten in De Pijp, is gebouwd in 1903. Ook in Amsterdam was de industriële revolutie losgebarsten en er werden in rap tempo goedkope, slecht gebouwde huizen uit de grond gestampt. Blijkbaar wel met hoge portiekdeuren: de deur is 2 meter en 22 centimeter hoog.

“Bij zijn vertrek uit Amsterdam was hij al 2 meter 28,” zegt Tanya Commandeur (53). “Dus hij moest bukken om erdoorheen te kunnen.”

Toen Albert Kramer in 1897 werd geboren, woog hij 8,5 kilo. Op zijn zevende was hij al 2 meter lang en uiteindelijke groeide hij door tot 2 meter en 42 centimeter – de langste Nederlander ooit gemeten. De afgelopen jaren dook Commandeur in de archieven om een boek te schrijven over het leven van Albert Kramer, De reus van Amsterdam. Het is een historische roman, dus gebaseerd op zijn verhaal, maar niet per se alles is daadwerkelijk zo gebeurd.

“Ik zoek eerst lang in de schatkist aan feiten, tot ik echt het gevoel heb dat ik tot de bodem ben gekomen,” zegt Commandeur. “Als je echt alleen nog maar kruimels vindt, wordt het tijd om te gaan schrijven. En de gaten die er dan nog zijn, kun je dan mooi zelf opvullen. Zo wordt het een roman, geen geschiedenisboek.”

Uit De Pijp, naar het circus

Het is dus niet zeker dat dit het pand is waar Kramer vroeger opgroeide – hij woonde op de Kuipersstraat, maar het huisnummer is onbekend. Ook is het niet zeker dat in de verloederde straat, op een dag vlak na de Eerste Wereldoorlog, opeens een auto kwam aanrijden, zoals in de openingsscène van De reus van Amsterdam staat. Dat uit het ‘wonder van de moderniteit’ ene herr Schmidt stapte, een man in driedelig kostuum en met een bolhoed, en dat een van de straatjongens riep: ‘Lange Appie, d’r is bezoek voor jou! Een Duitser! Ze hebben je nodig. Als uitkijktoren!’

Wat wel zeker is: Albert Kramer werd in 1917 door het geïllustreerde tijdschrift Het Leven uitgeroepen tot Langste Nederlander, waarna hij in contact kwam met Heinemann Impresariat op de Schlüterstrasse 12 in Berlijn. Zijn familie kon het geld goed gebruiken, en wat moest er anders terechtkomen van de man die ­overal waar hij kwam toch werd nagestaard, en soms uitgelachen. Dus kwam Lange Appie uit De Pijp terecht in het internationale circuscircuit.

Schrijver Tanya Commandeur: ‘Ik heb hem gewoon als mens willen neerzetten.’ Beeld Mariet Dingemans

Het boek van Commandeur gaat over die periode, waarin Kramer als een attractie de wereld over zwerft. Om zijn lengte te benadrukken, moet hij in het circus optreden met Josef Fässler, artiestennaam Seppetoni, een Zwitserse man met achon­drop­lasie– dwerggroei – waardoor hij slechts 87 centimeter lang was.

Kramer wordt dan wel uitgebuit, hij omarmt zijn nieuwe bestaan als circus­artiest ook. Hij ontdekt dat hij er best goed in is om mensen aan het lachen te krijgen. En tussen zijn collega’s – een vrouw met een baard, een zwaardenslikker, een man van ruim 300 kilo, een eenbenige danser en ‘de man met het xylofoonhoofd’ – lijkt hij zich ook thuis te voelen. Uit het boek van Commandeur: ‘Het was vooral hun blik die me trof. Het was een neutrale blik. Hun mond viel niet open, ze wezen niet naar me en ze lachten me niet uit. Ook leken ze geen enkele gêne te voelen over hun uiterlijk. Ze straalden een zeker zelfvertrouwen uit.’

Vergeten verhalen

“De setting waarin Albert zich bevond, en de spanningsbogen die ik in zijn verhaal vond, maakte dat dit zich goed leende voor een roman. Iedereen gaat door het hele spectrum van menselijke emoties heen, ook als je 2 meter 42 bent. Ik heb hem gewoon als mens willen neerzetten. Er zijn helaas geen brieven bewaard gebleven, maar door archiefstukken, interviews en getuigenissen heb ik zijn levensverhaal grotendeels kunnen reconstrueren.”

Want dat is wat ze het liefste doet, vertelt Commandeur, terwijl ze in de voet­sporen van Kramer door De Pijp wandelt. Eerder schreef ze onder meer een boek over bioscoopmagnaat Abraham Tuschinski en een boek met Katendrecht als setting, de enige plek in Nederland waar tijdens de Tweede Wereldoorlog geen Duitse soldaten mochten komen. Commandeur: “Ik wil dit soort vergeten verhalen weer tot leven werken.”

Want ondanks de enorme verschijning die Albert Kramer was, met schoenmaat 65, is er nog maar weinig in Amsterdam dat aan hem herinnert.

‘Zijn hoofd is vervaarlijk groot’

Na ruim tien jaar toeren door de wereld keerde Kramer in 1929 terug naar Amsterdam. De bioscoop was nu populair, het circus ouderwets. “En hij was het optreden ook echt zat,” zegt Commandeur.

Op Ceintuurbaan 125, op een steenworp afstand van waar hij opgroeide, opende Kramer een sigarenwinkel. En als hij íéts had geleerd in het circus, was het om zichzelf te verkopen. Dus noemde hij zijn zaak sigarenmagazijn De Reus en zorgde hij voor een grootse opening.

‘Toen ik aankwam, zag ik reeds op ­grooten afstand een menschenklomp ­uitpuilen, die door de politie in bedwang gehouden moest worden,’ schreef een ­verslaggever van De Indische Courant, die diep onder de indruk was van de verschijning van Kramer. ‘Zijn hoofd is vervaarlijk groot, doch alweer in normale verhouding tot al de verdere afmetingen, die natuurlijk gigantisch zijn. Zijn handen zijn om van te schrikken, en over zijn voeten wil ik maar niet eens spreken. Het colbertje dat hij draagt zou, als een normaal mensch dat aantrok, van de schouders tot den grond reiken.’

In Duitsland werd de lengte van Kramer ietwat overschat. Alsof 2 meter 42 niet indrukwekkend genoeg was. Beeld ANP / Sueddeutsche Zeitung Photo

Kramer zegt tegen de verslaggever dat hij rust wil vinden, maar weet ook dat dat een illusie is. ‘Want waar ik mij ook vestig, overal zal de nieuwsgierigheid opnieuw ontbranden.’

Freakshows

Wie De reus van Amsterdam leest, krijgt medelijden met Kramer, die werd uitgebuit vanwege zijn verschijning, maar ziet hem ook groeien in het vak van entertainer, en daar best goed geld mee verdienen.

“Er zijn allemaal goede redenen dat dit soort freakshows niet meer bestaat,” zegt Commandeur. “Maar het was destijds ook dubbel. Albert kreeg de kans om zijn eigen geld te verdienen, iets van de wereld te zien. Ik vermoed dat hij geen normale baan kon krijgen en het was geen optie dat hij in de voetsporen zou treden van zijn vader. Die was mandenmaker, maar Albert had domweg te grove handen om manden te kunnen maken.”

Op de Ceintuurbaan, in het pand waar ooit Sigarenmagazijn De Reus zat, zit nu het kantoor van een internationaal tassenmerk. Het is onherkenbaar anders, met een gietvloer, roodgeverfde wanden, zwarte, metalen kozijnen en designmeubels. Maar kijk omhoog, naar het ruim 3 meter hoge plafond, en je snapt dat dit voor Kramer een goede plek was.

De medewerkers van het tassenbedrijf hebben geen idee dat hier ooit iemand heeft gewerkt die, als hij op een stoel zat, nog steeds over de hoofden van de meeste mensen heen keek. Als ze de foto van Kramer zien in zijn sigarenwinkel, fantaseren ze even over wat voor tas er bij zo’n man zou passen.

Overdreven vriendelijk

Acromegalie, zo heet de zeldzame aan­doening tegenwoordig. Albert Kramer maakte daardoor op jonge leeftijd al te veel groeihormoon aan, waardoor zijn groeischrijven niet sloten en hij dus maar door bleef groeien – alles in proportie.

Voor haar boek sprak Commandeur met experts op het gebied van acromegalie. Door hormoonbehandeling kan reuzengroei tegenwoordig voorkomen worden, maar in landen waar mensen minder goede toegang hebben tot de zorg komt het nog voor.

Ansichtkaart van Albert Kramer, zijn vrouw Wilhelmina Fässler en dier broer Josef Fässler (Seppetoni). Beeld National Fairground Archive

Commandeur: “En er is iets opvallends. Onderzoekers verbazen zich erover dat al die reuzen allemaal een soort goedzakken zijn. Het is nog niet onderzocht, maar zou het een hormonaal dingetje zijn, dat je zachtaardiger wordt? Of zou het sociaal gedrag zijn omdat mensen vaak van je schrikken en je je daardoor overdreven vriendelijk opstelt?”

De huidige langste man van de wereld is een Turkse Koerd van 2,51 meter. De langste man ooit was een Amerikaan van 2,72, die in 1940 overleed. En ten tijde van de Reus van Amsterdam was er – net iets kleiner – ook de Reus van Rotterdam: Rigardus Rijnhout, 2,38 meter.

“Die heeft een standbeeld gekregen,” zegt Commandeur. “Daar staat alleen op dat hij de langste Nederlander was. Maar dat klopt dus niet. In Rotterdam zouden ze eigenlijk even het tekstbordje moeten aanpassen en in Amsterdam kunnen ze misschien een standbeeld plaatsen.”

Eenzaam

Na het sigarenmagazijn in Amsterdam opende Kramer nog twee soortgelijke winkels, in Haarlem en Rotterdam. Maar het werd geen succes, en om geld te verdienen ging hij samen met zijn zwager Seppetoni toch weer op tournee. Na de Tweede Wereldoorlog werden dit soort freakshows in toenemende mate gezien als iets dat niet kon. Albert Kramer besloot de horeca in te gaan. Hij opende eerst een café in het Noord-Hollandse dorp Anna Paulowna, maar Amsterdam bleef trekken. Dus kocht hij in 1955 een café aan de Sloterkade, op de plek waar tegenwoordig Gent aan de Schinkel zit.

Op de foto’s uit die tijd is hij een schim van de man op de artiestenfoto’s, met Seppetoni in zijn armen. Door voedseltekort in de oorlog – in zijn circusjaren zei hij altijd dat hij alleen al voor zijn ontbijt twee borden havermoutpap, vijftien eieren, zeven sneden brood met jam en acht koppen ­koffie nodig had – was hij zijn haar ver­loren. Zijn ogen lagen diep in de kassen, met dikke wallen eronder. Dat hij in 1958 de Klub Lange Mensen oprichtte, met als doel om eenzaamheid onder lange mensen te bestrijden, doet vermoeden dat hij zelf eenzaam was.

Commandeur heeft voor haar research ook stamgasten gesproken, die hem herinneren als een sympathieke maar door pijn gekwelde man. Hij had last van vaat- en circulatieproblemen, waardoor uiteindelijk zijn beide benen moesten worden geamputeerd. Niet veel later overleed hij, in een verpleeghuis in Slotervaart. Op een rouwadvertentie na was er voor de dood van Albert Kramer, de man die wereldwijd in de belangstelling had gestaan, geen aandacht.

Souterrain

In Gent aan de Schinkel is er ook maar weinig dat aan hem herinnert, behalve dan de kozijnen. Die zijn hetzelfde als op de foto’s van Kramer in Café Kramer.

Of nou ja, misschien is er nog iets. Ga in Gent aan de Schinkel op een stoel staan, en daarna op je tenen, en je hebt – 40 centimeter onder het plafond – opeens het perspectief dat Kramer hier altijd heeft gehad. Die zachtaardigheid van hem lijkt opeens logisch. Alsof je automatisch mild gaat oordelen als je vanaf deze eenzame hoogte de wereld aanschouwt. Een eeuwig meewarige blik, naar al die kleine mensen op de wereld.

En er is nog iets dat opvalt. In De reus van Amsterdam wordt duidelijk hoe Albert Kramer zijn leven lang niet kon ontsnappen aan zijn lengte. Maar het café ligt laag, als een soort souterrain, zo’n 52 centimeter onder het maaiveld. Als Kramer hier zijn blik vernauwde, en door de grote ramen naar buiten keek alsof er niets anders was, zag hij de stad zoals de meesten hem zien. Voorbijrazende mensen op een mooie lentedag, die lopen en fietsen over de brug van de Schinkel. Alsof hij even 1 meter 90 was.

De Reus van Amsterdam van Tanya Commandeur verschijnt op bij 15 mei bij Uitgeverij Ambo|Anthos.