Lang tafelen en daarna de dansvloer op bij Mesiba

Mesiba, Lijnbaansgracht 161. Beeld Daphne Lucker

Een oost-mediterraanse avond beleef je bij Mesiba (Hebreeuws voor feest). Het nieuwe restaurant aan de Lijnbaansgracht heeft grof gestuukte muren en is ingericht met azuurblauwe bankjes en veel planten, wat het een warme zomerse sfeer geeft.

Het menu is een reflectie van Tel Aviv. “Israël is een jong land, waar veel culturen zijn samengekomen,” zegt eigenaar Sam Cohen (32). “Het heeft geen eigen eetcultuur. Joden van over de hele wereld hebben de gerechten uit hun eigen land meegenomen naar Israël, waardoor de multiculturele en diverse keuken van Tel Aviv is ontstaan.”

De chef van Mesiba, Elad Otlana (30), groeide op in Jeruzalem, waar zijn ouders een viswinkel hadden op de markt. “Door daar rond te lopen, leerde ik alle culturen kennen en probeerde en experimenteerde ik veel met verschillende smaken.”

Die diverse culturen zie je terug in de gerechtjes die bedoeld zijn om te delen. Zo staan er Jemenitische kabeljauw met lahuh (Jemenitische pannekoek) à €18, Marokkaanse vis (€21) en Jeruzalemse sjasliek (€16) op het menu.

Net als mede-eigenaar Eyal Granot (25) wil Cohen graag dat mensen de tijd nemen om te komen eten. “Dat huiselijke is voor ons heel belangrijk. Lekker tafelen en drinken, alsof je iemand bij je thuis uitnodigt.”

Na het eten gaan de tafels aan de kant en gaat de muziek harder. “Dan dimmen we de lichten en doen we de discobal aan. Je merkt dat mensen op Mesiba afkomen voor de combi van lekker eten en uitgaan.”

Tips? open@parool.nl