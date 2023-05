Lang niet alle Amsterdamse vogels leggen in mei een ei

Beeld Shutterstock / Anneka

Leggen echt alle vogels een ei, in mei?

“Nee. De meeste vogels wel, dat klopt, maar er zijn er ook die in december of januari al beginnen, andere wachten tot in juni. Het gezegde is misschien gebaseerd op trekvogels die vanuit Afrika komen, die beginnen deze maand met het bouwen van hun nesten.”

Ook in Amsterdam?

“In de stad is het warmer dan op het platteland, daardoor zie je een verschuiving. Bijvoorbeeld de blauwe reiger broedt eerder in de stad dan erbuiten. De stadsduif komt toe aan drie tot vier legsels per jaar. De nijlgans begint ook heel vroeg, net als de bosuil in het Vondelpark.”

Waar leggen onze vogels hun eieren?

“Ook dat is heel verschillend. De gierzwaluw is een stadse vogel en zoekt daken en spleten op, de reiger nestelt boven in bomen, eenden zitten in rietranden en tuintjes. Koolmezen houden van vogelhuisjes, meerkoeten bouwen open nesten op de grachten. Elke vogel heeft een eigen strategie. De boomvalk is de laatste broeder, want die voedt zich met jonge vogels.”

Hoelang broeden vogels op een ei?

“Ook weer heel verschillend. Grote vogels zoals de slechtvalk tot dertig dagen, die zorgen dan nog veertig dagen voor hun jongen totdat die vliegvlug zijn. Kleinere vogels als de kleine karekiet zitten tien, vijftien dagen op een ei en verzorgen een dag of tien.”

Zijn er andere lenteverschijnselen waarop we moeten letten?

“Begin mei horen we de snerpende roep van de gierzwaluwen in de stad, veel mensen kennen dat geluid. Je hoort het dier eerder dan je ’m ziet. De gierzwaluw is kenmerkend voor het begin van de lente.”