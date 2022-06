Lamsschenkel of vega mazza’s bij Sallora op het Osdorpplein

Beeld Daphne Lucker

Midden in het hart van Nieuw-West kom je bij restaurant Sallora in Midden-Oosterse sferen. Bij binnenkomst ruik je verse mazza’s en valt het oog op de grote, open keuken. Een bomvol, kleurrijk en divers interieur moet volgens eigenaar Nawras Rachid (36) zorgen voor een open familiesfeer. “Er is geen kleur die niet mag binnenkomen. Iedereen is welkom.”

De coronacrisis gaf Rachid tijd om na te denken. De van oorsprong Koerdische Syriër werkt al bijna zijn hele leven in de horeca. Eerst in Syrië, later in Amsterdam. De laatste jaren was hij souschef bij Hangar in Noord. “Maar ik wilde een stap maken, ik voel aan alles dat juist deze tijd voor mij de juiste is.”

En zo geschiedde: twee jaar na dat moment opent hij zijn eerste restaurant. De naam Sallora is overgenomen van een in Syrië bekende restaurantketen. Hoewel de naam hetzelfde is, verschilt het concept totaal. Hier eet je vlees, vis en vega mazza’s (variërend van €7,50 tot €12,50) of hoofdgerechten van de grill als een lamsschenkel (€32,50) of pitabrood gevuld met lamsgehakt (€16,50).

Rachid: “We serveren traditioneel bereide gerechten met een moderne twist.” De aankomende weken wil hij zich verder focussen op feesten en bruiloften. “Met een capaciteit van 130 personen is Sallora de uitgelezen plek voor een feestelijke avond.”

De dromen van Rachid zijn groot. Naast een volle en goedlopende zaak, hoopt de kersverse eigenaar binnen vijf jaar ook een Sallora Rotterdam én Sallora Utrecht te openen. Het is kenmerkend voor zijn optimistische karakter: “Ik geloof in de horeca. Belangrijker nog, ik geloof in de toekomst.”

Sallora Osdorpplein 1010

