Lamshart op een pizza, het riep heftige gevoelens op

Lamshart. Beeld Emma Levie

Toen ik laatst bij slagerij Zagora in De Pijp boodschappen deed, lag in de vitrine een aantal lamsharten. Hart koop ik niet vaak, maar het stelt me nooit teleur.

De eerste keer dat ik hart at was tien jaar geleden bij St. John, een iconisch restaurant in Londen. Eigenaar Fergus Henderson is een pleitbezorger van het ‘vijfde kwartier’. Ingewanden horen bij een dier, en zijn filosofie is: wie vlees eet of serveert, moet ook de verantwoordelijkheid nemen de minder populaire delen van een dier te consumeren. Ik bestelde gegrild hart met friet en salsa verde. Wat op tafel kwam was als een stevige biefstuk, maar het was zo dun ge­sneden dat het toch mals was.

Met het hart dat ik bij Zagora kocht, maakte ik een pizza. Het recept slingerde ik op Instagram, waar het heftige gevoelens opriep. Er waren mensen die ‘vlees is moord!’ riepen en me direct ontvolgden, en mensen die vroegen om meer recepten met ingewanden.

Dat er voor het eten van vlees dieren worden gedood, is correct. Dat begrijpt mijn 2-jarige dochter al. Ik vind het positief dat er mensen zijn die om allerlei redenen besluiten geen vlees te eten, en daarom bespreek ik op deze plek vaak groenten en fruit. Wat ik ingewikkeld vind, is dat het eten van ingewanden door veel mensen goor wordt gevonden.

In Nederland zijn we gewend geraakt aan in cellofaan verpakte stukken kipfilet en aan elkaar gelijmde biefstuk. Vlees dat naar niks smaakt en ons vooral ook niet herinnert aan het dier dat ervoor gestorven is. Daarom zal ik, zolang ik vlees eet, zo nu en dan een echt lekker recept delen voor een minder courant stuk vlees.

Hart is spiervlees, zoals ook biefstuk dat is. Het is superlekker en spotgoedkoop. Een oproep: vraag eens bij de lokale slager naar hart en maak er bijvoorbeeld een salade mee.