Laatste kans om tentoonstelling Juliana te zien in De Nieuwe Kerk: ‘Ze was een sterke vrouw’

Beeld ANP/AFP

Gezien uw leeftijd zult u weinig bewust van Juliana hebben meegekregen?

“Juliana was toen alweer prinses, ik kende haar als oudere vrouw, ze was een beetje van het toneel verdwenen. Door onze tentoonstelling kwam ik in contact met haar, met de defilés op Soestdijk, met het leven ook van mijn moeder en mijn vader, mijn oma’s en mijn opa’s.”

Was Juliana nou een simpele huismoeder of is ze fascinerender dan dat?

“Ze was meer dan haar imago. Ze hield zich staande naast prins Bernhard, en later in haar eenzaamheid. Ze sprak zich uit over abortus en pacifisme op een heel toffe manier. Ze was een sterke vrouw, en dat zie je goed terug in de tentoonstelling.”

Uw tiendaagse slotakkoord is daverend?

“We bieden heel veel, ja: van flink lachen op 6 en 7 april, quizzen en lezingen over allerlei onderwerpen, een gospelkoor dat optreedt omdat dat ook bij haar bijzetting gebeurde, en maandag 3 april een heropvoering, een re-enactment, van Juliana’s historische toespraak voor het Amerikaanse congres.”

Even voor de jongeren onder ons: wat voor toespraak was dat?

“Juliana sprak zich daarin uit tegen oorlog, voor het pacifisme, zonder toestemming van de Nederlandse regering. Het was een vredestoespraak vanuit het hart, waar ze een enorm applaus voor ontving.”

Heeft u het hele Amerikaanse Capitool nagebouwd?

“Dat niet, maar actrice Paulette Smit zal wel achter een batterij grote, ouderwetse microfoons staan, er zullen enorme Amerikaanse vlaggen hangen, de redevoering wordt woord voor woord uitgesproken, en in het Engels, onvertaald. Zoveel mogelijk zoals het was, al is het uiteraard theatraal.”