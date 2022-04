Laat wat blaadjes salie zakken in bruisende boter en je hebt een van de beste pastasauzen

Samuel Levie verwondert zich over een ingrediënt dat in het seizoen is of dat hij is tegengekomen tijdens zijn culinaire speurtochten. Deze week stuit hij op salie.

Samen met de gastvrouw liep ik een grote marmeren trap op. Ze leidde me naar een kamer met uitzicht over de uitgestrekte wijnvelden die behoorden tot de Toscaanse agriturismo waar ik verbleef. Het stijlvolle vertrek rook alsof er net iemand een hele dikke joint had gerookt. Er leek zelfs nog wat rook te hangen. Grappend vroeg ik of de eerdere gasten ook uit Amsterdam kwamen. “Salvia!” Mijn host zei dat de rook vanzelf weg zou trekken.

Het was salie die ze had gebrand om eventuele slechte energie te verjagen en de kamer fris te laten ruiken. Ik gniffelde. Als puber had ik weleens een saliejoint gerookt. De geur lijkt op die van cannabis, maar het heeft geen geestverruimend effect.

Sunday roast

Salie wordt niet alleen door kruidenvrouwtjes gebruikt om kwaaie geesten te verdrijven, het kruid zou een onuitputtelijke lijst aan heilzame werkingen hebben. Het zou scheten tegengaan, krampen voorkomen, menstruatie opwekken, wonden helen en astma-aanvallen verlichten. Wat mij betreft is salie vaak een goed idee, maar dan vooral in de keuken.

Salie komt oorspronkelijk uit het gebied rondom de Middellandse zee en wordt nog altijd veel gebruikt in Zuid-Europese keukens. Toch is er ook geen kruid dat ik méér associeer met de Engelse keuken. In de Christmas stuffing of bij de Sunday roast: salie wordt veelvuldig gebruikt. Er zijn mensen die salie saai en niet lekker vinden. Ik vermoed dat zij de gedroogde blaadjes gebruiken! Die zijn inderdaad muffig.

Als je met salie kookt, koop dan het verse spul. Salie is een kruid dat het prima doet op je balkon of in de tuin. Ik heb zelf verschillende soorten staan. De ene soort ruikt wat meer naar lavendel, de andere naar ananas. Salie is familie van munt en heeft een onweerstaanbare en eetlustopwekkende geur. Laat wat blaadjes zakken in bruisende boter en je hebt een van de simpelste en beste pastasauzen.

Deze week maakte ik een soort snelle cassoulet. Die staat binnen 30 minuten op tafel en is een stuk lichter dan de stevige winterse cassoulet waarmee je uren bezig bent.

Fantastische bonenschotel Ingrediënten

- 4 peterselie-knoflookworsten

- olijfolie

- 1 stengel bleekselderij

- 1 kleine ui

- 2 tenen knoflook

- 15 blaadjes salie

- 150 g cherrytomaatjes

- 1 pot witte bonen (400 g uitlekgewicht)

- 1 citroen

- 2 handjes panko of broodkruim Bereiding

Zet de grill van je oven aan. Bak in een klein beetje olie de worsten aan beide kanten zo’n 4 minuten. Ze mogen rondom bruin kleuren. Haal de pan van het vuur. Haal de worsten uit de pan en laat even rusten. Snipper de bleekselderij en de ui en snij de knoflook en salie fijn. Doe de bleekselderij en ui nu in het vet waarin je de worsten bakte en fruit een minuut of 5 op laag vuur aan. Voeg daarna de knoflook en de salie toe. Bak nog een minuutje voordat je ook de tomaatjes toevoegt. Draai het vuur omhoog en pak de tomaten een paar minuten mee. Giet de bonen met het vocht uit de pot in de pan en roer alles goed om. Rasp met een fijne rasp naar smaak wat citroenschil over het geheel. Roer door en breng op smaak met zout en peper. Snij de worsten in grove stukken. Verdeel nu de bonen en de worst over een ovenschaal en strooi hier broodkruim overheen. Eventueel giet je er nog een beetje olijfolie overheen. Zet nu een minuut of 5 tot 10 onder de grill. Houd goed in de gaten. Het broodkruim mag bruin kleuren en knapperig worden, maar niet verbranden. Serveer met een frisse salade.