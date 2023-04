Laat je nagels lakken in 3D bij Glazed in de Dollebegijnensteeg

Bij Glazed kunnen ze zoveel meer dan kleurtjes op een nagel. Beeld Jennifer Gijrath

In een voormalige peeskamer in hartje Centrum zijn de muren lichtgrijs geverfd. Zelfgeverfde paarse, roze en groene nagelstations stelen nu de show. De lakjes zijn veganistisch en de stoelen zijn gemaakt van gerecyclede koelkasten. “We willen laten zien dat je op een duurzame manier in een chemische industrie kunt werken,” zegt eigenaar en nail artist Daniel Smedeman (41).

Na een loopbaan in de mode volgde hij op zijn 38ste een nagelcursus. Steeds vaker werd hij gevraagd voor campagnes en editorials. Die creatieve focus wil hij ook bij Glazed, de nagelsalon die hij met mede-eigenaar Jessica van Houten (33) oprichtte.

“We kunnen zoveel meer dan kleurtjes op een nagel,” zegt Smedeman. Zijn specialiteiten zijn comics en 3D-designs. “Bij 3D weet je nooit waar het eindigt, dat vind ik heel leuk. Het kan echt niet te gek.” Het ontwerp dat hij het leukst vond? Een miniatuurversie van een kunstwerk van Kaws, wiens beelden ook op het Museumplein hebben gestaan, op de nagels van een oud-collega.

Maar Smedeman en de twee andere artiesten in de salon zijn van alle markten thuis. “Ook bij één kleurtje streven we naar perfectie. Het gaat erom dat het als een schoonheidsbehandeling moet voelen, vanaf het moment dat je binnenstapt. We sluiten ook elke behandeling af met een handmassage.”

Afhankelijk van je nagellengte kost een behandeling met één kleur ongeveer 45 euro. De duurste behandeling kost iets meer dan 200 euro. “Dan zit je langer dan drie uur, maar dan heb je ook wat.” Afgelopen week had hij nog een klant die naar Los Angeles ging en haar hele nagels met namaak Swarovskistenen liet bedekken (€207,50). “Mensen hebben het ervoor over.”

