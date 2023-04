Laat je hoofdhuid masseren bij Japanese Head Spa in de Roetersstraat

Bij Japanese Head Spa in de Roetersstraat lig je helemaal plat. ‘Zo kun je beter ontspannen.’ Beeld Koosje Koolbergen

In de Gallery Salon Studios, op de hoek van de ­Roetersstraat en de Sarphatistraat, zitten allerlei wellness- en schoonheidssalons. Zo ook de Japanese Head Spa van Lorèn Shah (29). Bij binnenkomst krijg je Japanse thee en eenmaal op het ­behandelbed, zijn de handdoeken warm en lig je helemaal plat. Shah: “Zo kun je beter ontspannen.”

Shah heeft altijd in het kappersvak gezeten; ze heeft veel affiniteit met haar en hoofdhuid. Door de jaren heen zag ze veel hoofdhuidproblemen voorbijkomen. Op TikTok kwam ze filmpjes tegen uit Japan waarop een hoofdhuidmassage van een uur werd gegeven. “Toen dacht ik: dit moet ik gaan doen.”

Met vriendin Romy Heesbeen (29) werkte ze het concept uit en Heesbeen ontwierp het logo. “Sinds 1 maart zijn we open. We zijn, naar we weten, de eerste in Amsterdam die dit zo doen.” Het liep meteen storm. Shah: “Ik had weleens gehoord dat je minimaal drie maanden voor je opengaat content op sociale media moet plaatsen. Dat hebben we gedaan.”

De Japanese Head Spa is een plek voor iedereen. “Mensen hebben stress, slaapproblemen, haaruitval, hoofdhuidproblemen, eczeem en zo kan ik nog wel even doorgaan.” Door haar achtergrond heeft Shah veel ervaring met dit soort klachten. “De behandeling is echt een zenmomentje en daarnaast wordt er ook nog gewerkt aan de problemen die je hebt met de hoofdhuid. We maken een scan om te zien wat het probleem is. Zo kunnen we het gericht behandelen.”

Japanese Head Spa Roetersstraat 41, Centrum. Producten Een van de dingen waarmee de Japanese Head Spa zich onderscheidt, zijn de producten van het merk Oway, die zijn volledig biodynamisch. Daarnaast zijn de producten vegan, duurzaam en zijn alle verpakkingen van glas. Behandeling De Japanese Head Spa heeft een scalp treatment (€75) van een uur, waarin je hoofdhuid grondig onder handen wordt genomen. Vestigingen Binnenkort opent er een tweede vestiging van de Japanese Head Spa in Utrecht, op de Twijnstraat.

