Laat een zeemanstattoo zetten bij Studio Sailor in de Driehoekbuurt

Elke dag openen nieuwe winkels, restaurants en cafés in de stad. In onze rubriek Net open lees je erover. Vandaag: Annemarie Dekker (37) maakt zeemanstattoos met een twist in Studio Sailor.

Een kleine ruimte midden in de Jordaan biedt ruimte aan Studio Sailor, de eerste eigen tattoostudio van Annemarie Dekker (37). “Ik teken al van jongs af aan en tatoeëren is een hele mooie manier om hier dagelijks mee bezig te zijn. Ik heb geleerd te tatoeëren bij een studio in Zuid.”

Dekker, die in Amstelveen woont, zocht al langer naar een ruimte in de Jordaan, omdat de buurt zo gemoedelijk is. Dat merkte ze des te meer tijdens het verbouwproces. “Iedereen in deze buurt is geïnteresseerd in elkaar. Mensen lopen langs, vragen waar de ruimte voor gebruikt gaat worden en zwaaien nu elke dag naar binnen.”

Dat de ruimte zo klein is, maakt Dekker niet uit. “Het is precies genoeg voor wat er dagelijks nodig is. Er is plek voor twee werkbanken, een keukentje en een wachtruimte.”

De tatoeages van Dekker zijn te omschrijven als ‘traditioneel met mijn eigen twist’. Het traditionele zit ’m in de soorten tattoos die Dekker zet. “Een soort zeemanstattoos.” De ankers, rozen en zwaluwen waren ook inspiratie voor de naam van het bedrijf. “Ik zet traditionele tattoos waar net die vrouwelijke touch aan zit, maar ik zet ook random dingen, zoals een stoel of sneaker. Of ideeën waar mensen zelf mee komen.”

Om bij te houden waar ze zoal mee bezig is geweest, plakt Dekker de stencils van alle gezette tattoos op het plafond boven de werkbanken. Zo hebben haar klanten, tijdens het laten zetten van hun nieuwste tattoo, iets om naar te kijken en inspiratie uit op te doen. “Dan weten ze alvast wat ze de volgende keer willen laten zetten,” aldus Dekker.

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.