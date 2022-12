Laagalcoholisch of in blik: wat staat er komend bierjaar op jouw bucketlist?

Beeld Shutterstock

Het wordt nog lastig om nu geen reclame te gaan maken.

“Nou.. dat is eigenlijk afhankelijk van jouw vragen.”

Dat is waar. Hoe wordt de Bierista Bier Top 100 samengesteld?

“Voor een deel door de Bierista Biercommunity: de mensen die onze bieropleiding hebben gedaan en daarom veel van bier af weten. Zij kunnen echt gedegen advies geven aan mensen die voor het schap staan en verstrikt raken in de bierjungle. Maar we moedigen juist ook ‘gewone’ liefhebbers aan op hun favorieten te stemmen voor de Top 100.”

Om de bierleek een handje te helpen.

“Je kunt het zien als een soort bierbucketlist voor aankomend jaar. Ongetwijfeld staan er ook dit jaar veel bieren in die je nog niet kent. In mijn eigen top 10 staan ook weer vijf nieuwe ten opzichte van vorig jaar.”

Wat zijn de trends in die bierjungle?

“Naast de groeiende trend van non- of laagalcoholische bieren, is er ook een andere verschuiving gaande: van fles naar blik. Met name kleine brouwerijen brouwen steeds meer in blik. Blik had lang het imago van ‘zwerversbier’, dat is definitief naar de achtergrond verdwenen. Zeker voor bieren die veel hop bevatten is blik perfect, omdat het geen licht doorlaat – licht is de vijand van bier met een sterk hopkarakter, want het tast de smaak aan.”

U bent bierdeskundige. Zouden deskundigen eigenlijk een grotere stem moeten hebben in de verkiezing?

“Daar is over nagedacht, maar we hebben uiteindelijk besloten: het gaat om het lekkerste bier, niet per se het beste. De Top 100 is gebaseerd op de top 10 van duizenden bierdrinkers – dát is representatief.”

Stemmen voor de Bierista Bier Top 100 kan tot en met woensdag 21 december. Op 23 december wordt de lijst bekend gemaakt.