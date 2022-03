La Gelafferia: verrukkelijk pindakaasijs, torta della nonna en opperbeste tiramisu

Culinair schrijver Monique van Loon bestelt en bespreekt een thuisbezorgmaaltijd. Dit keer van: La Gelafferia.

Waar bestellen we?

Amsterdammers mogen dan graag mopperen over het toenemende aanbod van wafelwinkels, donutfirma’s en ijssalons: er zijn de afgelopen jaren in de categorie ‘zoete horeca’ ook veel pareltjes bijgekomen. Met name wat betreft ijs: denk maar aan Massimo (mijn favoriete Italiaanse gelato), La La IJs (helemaal biologisch) en IJsmanschap (vrolijke smaken op een stokje). Een andere salon, waar ik al langsfietsend de lange rij vaak aanschouwde, is La Gelafferia aan de Noordermarkt. Wat schetst mijn verbazing: ze bezorgen ook!

IJs in de fietstas, kan dat?

Daar ben ik benieuwd naar. Hoe koud komt het aan? Smelt het de tas uit? Zouden ze met koelelementen werken? Ik woon zeker niet om de hoek, maar mijn huis valt wel in het bezorggebied. Only one way to find out.

Eerst de menukaart eens bekijken. Die is op z’n zachtst gezegd tamelijk uitgebreid – met tevens voldoende opties als je vegan, glutenvrij of lactosevrij eet. De ijsboxen vervullen de hoofdrol: een kleine voor drie smaken (€15), medium met vier (€20) en groot met zes (€28). Dat lijkt duur, maar ze ogen als fikse porties op de foto’s. De keuze qua smaken is reuze: liefst 16 soorten, van fruitig sorbet tot rijker roomijs. Naast klassiekers als stracciatella en aardbei spot ik bovendien originele keuzes als amarandola (met kersen en amandelen). Desgewenst kan de bak gedecoreerd worden met toppings als nootjes, chocolade of slagroom.

De smaken pindakaas, pure chocolade, citroen en mango.

Het stopt overigens niet bij bevroren zoetigheden. Er zijn tal van baksels: croissants (ook glutenvrije!), cheesecake en nog veel, veel meer. En dan is er ook nog een hartig gedeelte, met onder andere focaccia en arancini (gefrituurde risottoballetjes). Goed kijken welke app je gebruikt om te bestellen, trouwens: de menu’s bij UberEats, Deliveroo en Thuisbezorgd verschillen nogal van elkaar.

Rijden maar!

Alles wordt zeer zorgvuldig ingepakt bezorgd: het ijs is nog goed koud dankzij het piepschuimen koeldoosje. Hulde! De medium box blijkt gigantisch: voor 20 euro krijg je ruim een halve kilo ijs. Ideaal als je thuis een diner organiseert, of een meute hongerige kinderen wilt trakteren.

Ik koos vier smaken: pindakaas, pure chocolade, citroen en mango (de laatste drie volledig plantaardig). Alle vier zijn verrukkelijk en duidelijk vers – en met liefde – bereid. Vooral het citroenijs springt eruit, maar ook het chocolade-ijs is absoluut het bestellen waard. En de mango. En de pindakaassmaak…

Torta della nonna, een stuk citroentaart met pijnboompitten en amandelen.

Hoewel ik de hartige gerechten voor een volgende keer heb bewaard, kon ik het niet laten om nog twee andere zoetigheden te proeven. De torta della nonna (€4,50) is een goddelijke punt citroentaart met pijnboompitten en amandelen – alsof je je in Italië begeeft. De glutenvrije tiramisu (€6) is een royale portie opperbeste tiramisu die me direct blij maakt. Laat die lente maar komen!

La Gelafferia Open ma-zo 10.30 tot 18.00 uur

Bestellen via UberEats, Deliveroo en Thuisbezorgd

Prijs €30,50 voor een medium-ijsbox met vier smaken, plus twee desserts

Aanrader Sì!

Monique van Loon. Beeld Sjoukje Bierma

