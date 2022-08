La Chesa: alsof je kleffe onaangeroerde boterhammen ontdekt in een vergeten broodtrommel

Culinair schrijver Monique van Loon bestelt en bespreekt een thuisbezorgmaaltijd. Dit keer van: La Chesa.

Waar bestellen we?

Ontbijt- en lunchroom La Chesa huist al dertien jaar in de Kinkerstraat. Een knus zaakje dat wordt geroemd om zijn koffie, broodjes en vriendelijke eigenaar. De omvangrijke menukaart is een beetje in 2009 blijven hangen. Daar is op zich niets mis mee: een goede panino met pesto, wrap met zalm of kaneelmuffin op zijn tijd is heerlijk – mits behoorlijk uitgevoerd…

Proeven maar!

Het duurt even voor ik mijn eten ontvang, maar alles is netjes verpakt, inclusief servetten, tandenstokers, een rietje en snoepjes: attent! Maar zodra ik de eerste twee doosjes open, slaat mijn humeur om.De Club Sandwich (€ 12,95) is papperig, alsof een van je ouders je broodtrommel op maandagochtend na een weekend op kamp openmaakt en de kleffe onaangeroerde boterhammen ontdekt. De beloofde scrambled egg is een dunne omelet met van die harde bakdraadjes aan de rand, bedekt met één zuinig plakje cheddar. De bacon blijkt een vierkante roze hamplak die ondanks de donkerbruine grillstrepen niet knapperig is. En liever dan dit zachte meergranenbrood had ik witte toast gehad, niet in de laatste plaats omdat de foto op het menu dit doet vermoeden.

Het tweede bakje herbergt een nattige Italian Wrap (€ 8,50) met als vulling korrelige tomaat, onbedoeld gestoofde sla, rubberige ‘mozzarella’ en een zee van pesto. Als je de rol oppakt om te eten, hangt ie in je hand als een verwelkte tulp in een vaas – zelfs het vochtige vloeipapier eromheen biedt geen steun.

Nu is het natuurlijk een warme augustusdag, dat helpt niet. Toch denk ik: het kan wél, gezien de talloze zaken die ook hartje zomer een uit­stekend lunch bezorgen. Ik weet dat personeel, tijd en geld schaarser zijn dan ooit en als recensent probeer ik daar begripvol mee om te gaan. Al wringt dat ook, want de klant betaalt het volle pond en mag kwaliteit verwachten.

Was er nog iets wél naar je zin?

De Smoked Salmon Bagel (€8,50) met roomkaas, sla, rode ui en kappertjes smaakt oké, maar had royaler belegd gekund – vooral de hoeveelheid zalm is karig. De Fresh Orange Juice (€4,80) is ­prima, al vind ik het een fikse prijs voor zo’n klein flesje (250 ml).

Tot slot de gebakjes. De brownie (€3,75) en cheesecake (€6,50) zijn an sich goed qua smaak en structuur, maar jammer genoeg bedolven onder zoveel zoete siroop dat het glazuur zowat van mijn tanden springt.

Wat een domper is dit alles, zowel voor eter als eigenaar. Wellicht is het een idee om het gigantische menu uit te dunnen en alle liefde en aandacht te stoppen in slechts een handvol klassiekers. Van een lekkere bagel of brownie wordt tenslotte iedereen gelukkig, of het nu 2009 is of 2022.

La Chesa Open ma-vr 7.30-19.00, za 9-19, zo 8.30-19 uur

Bestellen via UberEats, Deliveroo en Thuisbezorgd

Prijs €45 voor drie broodjes, twee zoetigheden en één drankje

Aanrader Nee, ik zou hier niet opnieuw bestellen

