La Chaleur maakt bouillabaisse en boeuf bourguignon voor thuis op de bank

Karim Elmorabit achter de toonbank van zijn nieuwe zaak. Beeld Birgit Bijl

Wie binnenloopt bij La Chaleur aan de Van Woustraat, loopt een kleine knusse ruimte in. Links staan planten, flessen wijn en een grote houten tafel. Vrij duidelijk is dat rechts de magie plaatsvindt. Daar is namelijk de open keuken van La Chaleur.

Achterin pruttelt een enorme pan met huisgemaakte kalfsbouillon. Wanneer klanten het eten komen afhalen, doen ze dat bij een balie met warmhoudlampen: de gemiddelde restaurantbezoeker herkent dit als de plek waar normaal gesproken de bediening het eten ophaalt vanuit de keuken. Hier doen de klanten dat.

Eigenaar en kok Karim Elmorabit (27): “Ik wilde heel graag de Franse keuken naar Amsterdam brengen, maar dan op een laagdrempelige manier. Dit is daar ook een voorbeeld van.” La Chaleur serveert klassieke Franse gerechten, zoals bouillabaisse (€14) en boeuf bourguignon (€14) voor thuis op de bank, maar het menu wisselt om de zo veel tijd. Elmorabit: “Alles is handgemaakt, dus dat werkt efficiënt. En omdat we er ook voor de buurt zijn, is het leuk als bewoners om de zo veel tijd iets nieuws kunnen uitkiezen.”

Volgens Elmorabit zijn veel Franse restaurants in Amsterdam erg chic. La Chaleur is juist allesbehalve chic, zegt hij, maar dat maakt het eten niet van mindere kwaliteit. “We bereiden alles hier op restaurantniveau, maar dan om lekker thuis op te eten.”

La Chaleur Van Woustraat 48

