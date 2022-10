L’Antica Pizzeria da Michele maakt de authentiek Napolitaanse pizza

Al sinds de opening van L’Antica Pizzeria da Michele in De Pijp is het er druk. Beeld Jakob van Vliet

Zo’n 150 jaar geleden begon familie Condurro met pizza’s maken in het centrum van Napels. 35 jaar later, in 1906, opende oprichter Michele Condurro van Pizzeria da Michele zijn eerste restaurant. Sindsdien hebben vijf generaties pizzamakers het werk van de oprichter voortgezet, tot op de dag van vandaag zijn er 35 vestigingen wereldwijd. Afgelopen week opende de eerste locatie in Nederland, in De Pijp in Amsterdam.

Sinds de opening staan de mensen al in de rij voor Pizzeria da Michele. “Echte Napolitaanse pizza’s ontbraken hier nog,” zegt eigenaar Amedeo Aterrano (34). “Grote pizza’s, maar heel dun en de korst niet te hoog, dat is hoe ze ze maken in Napels.” Alle ingrediënten worden vanuit Italië geïmporteerd. De pizza’s worden gebakken in een houtgestookte oven, na twee minuten is je pizza klaar en vouw je hem dubbel om te eten.

Als je in Napels rondloopt, krijg je dat Italiaanse gevoel,” zegt chef-kok Elio Barbone (26). “Dat gevoel willen we hier brengen.” Zo bedekken bloemen het hele plafond en staat er een kast vol spullen uit Napels, waaronder het paspoort van Michele en een handgemaakte gelukspop. Elk restaurant ziet er net wat anders uit, wel hebben ze allemaal marmeren tafels en groene banken. Van de bar die hiervoor in het pand zat is, op de bakstenen muren na, niets meer te herkennen.

De favoriete pizza van Aterrano is de klassieke margherita (€10,50). De populairste bij het publiek is de pizza met truffel en champignons (€19,50). Je kunt de pizza’s ook via Uber Eats bestellen voor thuis op de bank.

