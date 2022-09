Beeld Getty Images

Wie was, of is, Meester Kackadoris?

“Een figuur uit het Middelnederlandse toneel die het volk voor het lapje hield, een beetje Reinaert de Vosachtig. De erevoorzitter van onze vereniging, Cees Renckens, kwam destijds met de naam. Overigens: onze vereniging is een van de meest succesvolle antikwakzalverijverenigingen ter wereld, we hebben ook relatief veel jonge leden.”

En wat is kwakzalverij?

“Nepgeneeskunde, behandelingen en diagnoses die worden aangeboden om mensen beter te maken, maar die gebaseerd zijn op onzinnige theorieën die tegen alle natuurwetten ingaan. Neem homeopathie en acupunctuur: er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat zulke behandelingen werken.”

De prijs is niet voor een kwakzalver, maar voor iets of iemand die het kwakzalven bevordert?

“Ja, want geloof is hardnekkig; communisten, religieuzen en wappies voeren er hele oorlogen om, en zijn net als kwakzalvers vaak ongeneeslijk. Daarentegen kan een instantie als het UWV, of minister Van Gennip die verantwoordelijk is voor de Stap-subsidies, door de prijs wel aan het denken worden gezet.”

Beschouwen kwakzalvers de reguliere geneeskunde eigenlijk als kwakzalverij?

“De meesten niet, dat zijn brave burgers die gedijen op het placebo-effect: ze besteden veel tijd aan hun klanten. Dan zijn er artsen die naast hun reguliere praktijk kwakzalven, bijvoorbeeld door antroposofie te bedrijven, en er is een derde categorie: notoire, heftig gelovige kwakzalvers. Die vinden de reguliere geneeskunde misschien kwakzalverij, al hoor je dat niet veel.”

Is kwakzalverij schadelijk?

“Het kan pure bedriegerij zijn, en het kan mensen weghouden van reguliere behandelingen. Vaker veroorzaakt het financiële schade. Een fles ingestraald water van Jomanda kostte niet zoveel, maar voor sommige nepbehandelingen betalen mensen duizenden euro’s.”