Kunstwerk voor Museumplein: de hand van Pieter Ceizer moet hoop bieden

Hoe kwam u op het Museumplein terecht?

“Als kleine kiddo zag ik er, op weg naar het schoolzwemmen in het Zuiderbad, stoere gasten iets bouwen. Dat werd een halfpipe, die figuren gingen daar kunstjes doen. Later ging ik daar met mijn skateboard bij hangen en toen zag ik graffiti spuitende dudes. Dat wilde ik ook. Heeft me wat taakstrafjes en nachten cel gekost, maar ook ging ik letters ontwerpen.”

En kunst maken.

“En design, ik werk ook samen met bedrijven.”

Met Coca-Cola, Ralph Lauren, Uniqlo, Nike, Heineken, Mizuno en Paris Saint-Germain, zie ik. Waar bent u beroemder, hier of in Parijs, waar u woont?

“Mijn werk verkoopt overal, heel verstrooid, maar wel niche hoor. Door de kledingcollectie die ik vorig jaar voor het Van Gogh Museum heb gemaakt, deelde ik wat ideetjes met de ondernemersvereniging van het Museumkwartier en kwam dit beeld er.”

Had het Museumplein nog niet genoeg kunst?

“Dit werk symboliseert troost en hoop, dat heeft iedereen wel een beetje nodig na de afgelopen anderhalf jaar. Het reist naar een aantal verschillende plekken in de buurt, en na december hoop ik dat het in Parijs een plekje vindt.”

Wat is Hope?

“De hand is inclusief sokkel vier meter hoog. Ik maakte al varianten van 32 centimeter hoog, die zijn binnen een paar minuten uitverkocht. Ik gebruik de handvorm ook in mijn schilderijen, op mijn T-shirts, bekers en caps. Maar de beschildering waar ik nu aan werk, en die ik vrijdag 10 september op locatie afmaak, is uniek voor het Museumkwartier.”