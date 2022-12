Kunstwerk op lamellen uit delicatessenzaak hangt nu in eetcafé: ‘De stroken lagen zielloos op zolder’

Het kunstwerk gemaakt door Jan Blom prijkt nu op de muur van café Boes & Beis op de Jan van Galenstraat. Beeld Otto Pasteuning

Wat is het verhaal achter dit lamellenkunstwerk?

“Mijn familie heeft sinds 1876 een delicatessenzaak/wijnhandel op de Willemsparkweg, waar ik ook eigenaar van ben geweest. Indertijd hadden we luxaflex, maar dat gaf gedoe, met het op- en neerhalen. Toen we lamellen kregen, gaf ik kunstenaar Jan Blom in 1997 de opdracht om er een kunstwerk op te maken dat aan de straatkant te zien was. Hij maakte Coup de Coeur.”

Wat een knus beeld.

“Blom had zich laten inspireren door een gezellige avond in een wijnkelder, heel goed passend bij onze winkel. Het werd onthuld door Hedy d’Ancona, een klant van ons.”

Maar het belandde op zolder.

“Mijn neef nam de winkel in 2008 over en in 2014 werden de lamellen weggehaald omdat hij liever jaloezieën had. De stroken lagen zielloos op zolder. Dat vond ik zo ontzettend zonde.”

Dus toen dacht u...

“Ik ga ze in ere herstellen, dacht ik! Alle stroken op panelen plakken en het een geheel maken. Ik maak zelf ook kunst, maar dit had ik nog nooit gedaan. Met Bisonkit – als je dat niet in één keer goed doet, heb je een probleem.”

En het hangt!

“Bij Boes & Beis op de Jan van Galenstraat, een leuk eetcafé dat ik ken via mijn zoon. Ik stelde het voor en zij wilden het graag hebben. Toen het laatst werd opgehangen werd ik zelfs emotioneel. Het klopte gewoon.”

Eind goed, al goed.

“Inderdaad. En het leuke is, er is nóg een werk. Ik ben op zoek naar een leuke locatie die het wil. Dan ga ik weer aan de slag.”