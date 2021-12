Kunstjes van fret Iggy: ‘Hij gooit met badeendjes en ramt de deur open als je onder de douche staat’

Beeld Isabella Rozendaal

Iggy (1), fret, De Pijp

Vlinder van der Togt (12) heeft zich goed ingelezen over de opvoeding van Iggy. “Het was niet zo moeilijk om hem het bijten af te leren: elke keer dat hij beet, moest hij twee minuten in de kooi. Daar ging hij héél boos gooien met zijn badeendjes, net zo lang tot hij moe werd en ging liggen.” Haar moeder, Dorien, vindt dat Vlinder het knap heeft gedaan, maar blijft het een intens huisdier vinden. “Hij steelt alles, je kan niks laten slingeren. Als je onder de douche staat, ramt hij de deur open en haalt de hele badkamer overhoop. Het is echt een kleine terrorist, alleen de bomgordel ontbreekt!”