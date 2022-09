Kunstenaar Sam Andrea over zijn nieuwe solo-expositie Wanderers: ‘Ik hou ervan als mensen lelijk durven te zijn’

In de expositie Wanderers verbeeldt de Amsterdamse kunstenaar, punkzanger en bokser Sam Andrea (31) de omzwervingen die hij de afgelopen twee jaar maakte. Van Mexicaanse achterbuurten naar het nachtleven van Amsterdam en de anarchie van het Haarlemse Slachthuis 13 tot de Bretonse kust. ‘Uiteindelijk houdt werken mij altijd op de been.’

Zijn tweede solo-expositie, bij galerie Vriend van Bavink, zou dit voorjaar al zijn, maar toen Sam Andrea terugkeerde na een aantal maanden in Mexico, belandde hij in een depressie die gepaard ging met een paintersblock. “Ik was vertrokken uit Amsterdam omdat ik nieuwe dingen wilde ervaren, om vervolgens terug te keren naar wat ik al kende. Ik ontdekte in die periode dat verandering uiteindelijk in jezelf ligt. Toen dat kwartje viel, ben ik weer gaan schilderen. Uiteindelijk houdt het werken mij altijd op de been.”

In een korte periode was hij enorm productief. Naast de schilderijen en houtsneden die hij maakte in Mexico, schilderde hij in zijn Haarlemse atelier veel nieuw werk bij elkaar. Voor het eerst maakte hij ook een groot sculptuur. Die verbeeldt een reusachtig figuur, verzonken in de wereld, waarvan alleen zijn hoofd, schouders en handen uit de grond naar boven lijken te komen. In het hoofd is een kolkende massa van minuscule dansende en drinkende figuren te zien.

Twee dagen voor de opening moet hij het werk nog afronden, in de galerie. “Ik ben eraan begonnen zonder dat ik echt een idee had hoe het zou uitpakken of hoe ik het zou bewerkstelligen, en ontdekte hoe geweldig het is om naïef aan de slag te gaan. Zoals Pippi Langkous zegt: ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.’ Dát is kunst maken.”

Harde, Mexicaanse kleurcontrasten

De zoektocht naar vrijheid staat centraal in de tentoonstelling Wanderers. Andrea is gefascineerd door plekken en mensen die zich aan de randen van de maatschappij bevinden en zo kleur geven aan de samenleving. “Ik hou ervan als mensen anders durven te zijn, lelijk zelfs. De portretten zijn een ode aan het mysterie van het leven en de vergankelijkheid, een perfecte ode aan de imperfectie.”

Maar het gaat ook over de bevrijding die hij vond in zijn eigen werk. “In Mexico raakte ik compleet van slag toen ik er ging schilderen, omdat het licht er zo anders is dan hier, zoveel harder. Ik heb een klassiek Europese schildersachtergrond, waarin het Europees licht- en donkercontrast een belangrijke rol speelt. Maar het was goed om van slag te raken, want ik liep vast in alles wat ik al ken. Daardoor ben ik allemaal nieuwe dingen gaan uitproberen.”

Hij laat drie werken zien, twee maskers van olieverf en omhuld in bladgoud op hout, en een gouden vulva, getiteld Gold Girl. Eenmaal terug in Nederland laat Andrea zich alsnog inspireren door de harde kleurcontrasten van Mexico. Een nieuw, groot doek, een zelfportret, samen met zijn beste vriendin Loeke Gerritsen, gehuld in slechts een slip uitkijkend over de zee vanaf de Bretonse rotsen, schilderde hij in knallend blauw en rood.

“Ik had enorm veel plezier om het te schilderen. Het was een soort dans. Loeke heeft MS en ze overkomt veel van haar lichamelijke en mentale problemen door haar positieve kijk op het leven en op de wereld. Een manier van in het leven staan die mij erg inspireerde om uit mijn depressie te klauteren. Het is een schilderij over hoop geworden. Over angstloos de toekomst te lijf gaan.”

Slachthuis 13 Jip Beeld Sam Andrea

Op een ander groot doek zit een jongen op een tafel, omringd door varkens en knuffelbeesten en verdwaalde confetti. “Dit is Jip, in Slachthuis 13, een vrijplaats in Haarlem, de plek waar ik tijdens corona rondhing, muziek maakte en schilderde met een bende jonge punks. Het geeft de verslagenheid weer toen we hoorden dat de plek gesloten moest worden. Sommige mensen vinden het schilderij een nachtmerrie, maar voor mij is het juist een heel intiem en melancholisch stuk. Hoewel ik altijd wel van het duistere hou, ik vind er geen reet aan als dingen alleen maar ‘leuk’ zijn. Het leven is interessanter als je niet volgens de brochure reist.”

Aangevallen met een gebroken fles

Aan spannende avonturen geen gebrek; tijdens zijn reis door Mexico werd Andrea aangevallen met een gebroken fles, wat hij vastlegde in een schilderij. Hij werd door ongure types achtervolgd door de achterbuurten van Mexico City en bezocht onder invloed van lsd op een drukke overdekte markt muurschilderingen van leerlingen van de kunstenaar Diego Rivera. “De figuren op het schilderij danste van de muur af, een intense ervaring. Een van de vrouwenfiguren leende ik van Rivera voor een schilderijtje dat ik maakte van een markt.”

In Oaxaca bezocht Andrea het traditionele Mexicaanse feest Dia de los muertos, de dag waarop de doden gevierd worden. “Ruud (fotograaf en stylist Ruud van der Peijl, red.) had vlak voor mijn vertrek zelfmoord gepleegd. Ik kende hem al mijn hele leven, hij was een heel belangrijk persoon voor mij en een van mijn beste vrienden. Tijdens Dia de los muertos heb ik kaarsjes voor hem aangestoken en leek het, lurkend aan de mezcal, alsof ik danste met zijn geest. Een bijna spirituele ervaring.”

Ruud van der Peijl Beeld Sam Andrea

Van der Peijl portretteerde Andrea regelmatig vanaf zijn vroege tienerjaren, soms halfnaakt. “Het was vaak op het randje van té sexy, maar ik heb mij altijd op mijn gemak gevoeld. Kunst mag de randjes opzoeken. Dat doe ik in mijn eigen schilderijen ook.” Andrea maakte een portret van Van der Peijl, met een doordringende blik.

Een van zijn vaste muzes, half-oom Jef Andrea, net zo oud als Andrea en een stuntperformer, schilderde hij ten voeten uit, omhuld in slechts wat geitenvellen en zonder slip, als een van zijn karakters, Gert Jan de Geitentestikel. Op een ander, klein, doek is een meisje te zien met een dildo aan haar oor. “Ze is lekker aan het bellen.” Het meisje, gevlucht uit Oekraïne, ontmoette hij in café Diep, hij bood haar tijdelijk zijn huis aan: “Zelf ging ik de dag erna naar Frankrijk. Toen ik terugkwam had ze allemaal cadeautjes voor me achtergelaten.”

Neoliberale luchtbel

Andrea werkte de laatste maanden vanuit een tijdelijk atelier in een voormalige bakkersfabriek in Haarlem. “Daar lijkt nog iets meer ruimte te zijn om aan een atelier te komen dan in Amsterdam. Kunstenaar zijn wordt hier niet per se aangemoedigd. Je mag antikraak zitten aan de rand van de stad om zo een buitenwijk meer allure te geven. Zodra de huizen er in waarde stijgen, kun je weer oprotten. Als kunstenaar word je al snel ingezet als tool voor de gentrificatie. Je verrijkt de stad, letterlijk, maar krijgt er niet veel voor terug.”

“Ik ben blij dat er een nieuwe lichting jonge mensen is opgestaan, die wat minder cynisch zijn dan de ouwe garde, en bereid om weer een koevoet tussen de deur te zetten, zoals de mensen van Mokum Kraakt. Als de neoliberale luchtbel straks knapt, de huizenmarkt keldert en de expats vertrekken, kunnen we allemaal terugkeren naar de binnenstad. Dan kan het echt weer leuk worden. Zonder kunstenaars is er geen reet aan.”

Zelf moet hij binnenkort zijn woning verlaten. Waar hij heen gaat, ziet hij dan wel weer. “Ik boks en ik heb al lang het plan om te gaan muay thai boksen in Thailand en daar vechters te portretteren. Mijn moeder en haar man zijn naar Bretagne geëmigreerd, bij hun huis daar staat een gigantische schuur, die wil ik opknappen tot atelier en kunstenaarsresidentie. Maar ik heb vooral nieuwe vreugde gevonden in mijn werk. Het voelt als een frisse wind waarop ik mij gewoon laat meewaaien.”

Sam Andrea: Wanderers, te zien tot en met 8 oktober, Vriend van Bavink, Geldersekade 34, Amsterdam.