Kunstenaar Pieter Ceizer in expositie Pharrell Williams: ‘Ik zeg eerlijk: dit is een soort droom’

Had u ineens Pharrell Williams aan de lijn?

“Nee, ik kreeg een mail van curator Sarah Andelman, een groot figuur in de fashion- en kunstwereld met wie ik vaker samenwerkte. Ik stuurde een paar tekeningen, zij besprak het met Pharrell en hij vond het blijkbaar goed! Dat moest ik twee keer lezen. Met Murakami en Kaws in een expositie van Pharrell Williams... Ik zeg eerlijk: dit is een soort droom.”

Hoe kwam u uit bij een Star Trek-hand?

“Als je Pharrell googelt doet hij op de helft van de foto’s deze Vulcaanse groet. Het is een referentie naar sciencefiction, creativiteit van een andere planeet. Het betekent ‘Live long and prosper’, maar ik maakte er ‘Rise’ van: de rise van Pharrell. Hij ging van skateboard kid en fanfarelid naar superster. Dat vier ik met dit werk.”

U begon ook ooit als skateboard kid.

“Ja, ik groeide op in Amsterdam en in de nineties was ik veel bij de halfpipes op het Museumplein. Eind jaren negentig zakte de skateboardscene een beetje in, maar door met name Pharrell en N.E.R.D. was het begin jaren 2000 weer tof om met een skateboard gezien te worden. Pharrell vertaalt het skaten naar muziek. Daardoor was hij voor mij vanaf dag één een inspiratiebron.”

Allemaal leuk en aardig, maar waarom verruilde u Amsterdam tien jaar geleden voor Parijs?!

“Haha, dat is toevallig zo gelopen. Ik moest voor werk vaak in Parijs zijn en de scene is er internationaler. Je ziet de spirit van Amsterdam hopelijk nog wel in mijn werk: recht voor zijn raap, humoristisch, maar met een randje.”

Just Phriends, 20 t/m 24 juni, 2 Avenue Matignon, Parijs. De stukken worden van 19 t/m 27 juni geveild via, veilinghuis Joopiter.