Kunstenaar Maurice van Es verzamelt voetbalfoto’s uit de jaren negentig: ‘Toen was voetbal op z’n mooist’

Maurice van Es: ‘Ik zie het als een soort mensenstudie.’ Beeld Luka Karssenberg

Vanwaar die liefde voor voetbalfoto’s uit de jaren negentig?

“De jaren tussen je achtste en veertiende beleef je denk ik het intenst en dat was bij mij tussen 1992 en 1998. Toen was voetbal op z’n mooist. En dat zie je terug in foto’s uit die tijd.”

Op welke manier?

“Ik vind de analoge structuur mooi en voetballers waren losser voor de camera. Fotografen konden spelers gewoon aanspreken na de training, of kwamen een paar nachten bij hen logeren. Ook stond Ronald Koeman nog in een yoghurtreclame en ik kan een magazine vúllen met reclames van de De Boertjes. Je ziet de onschuld en onwetendheid bij hen over wat het resultaat gaat worden. Dat spreekt me zo aan. Niemand is angstig of zelfbewust, alles gebeurde gewoon in die tijd.”

Wat zijn de mooiste foto’s?

“Ik heb een familielid verloren door een auto-ongeluk en ik merk dat ik naar dat soort verhalen getrokken word. Zo postte ik een foto van oud-AC Milankeeper Galli en zijn gezin. Het jongetje op de foto is later ook overleden bij een auto-ongeluk. Daar kwam ik achter toen zijn Italiaanse familie op mijn Instagrampost reageerde. Maar ik vind vooral de mix leuk. Ik heb nu ongeveer achtduizend scans gemaakt en er komen zo veel verschillende types voorbij; ik zie het als een soort mensenstudie.”

Welke foto’s zien we op Unseen?

“Ik heb vier magazines gemaakt met fotoverzamelingen. Bijvoorbeeld een verzameling van voetballers als vader of mét hun vader. En een mixboek, met bijvoorbeeld een foto van Louis van Gaal die zijn kleinkinderen uitlegt hoe ze moeten zwemmen. Dat is echt een parel.”

Fotobeurs Unseen, 21 t/m 24 september, Westergas Amsterdam, entree vanaf €14,50.

