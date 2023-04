Kunstenaar Elspeth Diederix over haar fotoproject The Miracle Garden: ‘Dit was eigenlijk mijn eerste vaste baantje’

Elspeth Diederix: ’Ik kreeg heel vaak positieve reacties. En nog steeds, gelukkig.’ Mensen kwamen bij haar in ‘The Miracle Garden’ geregeld zoeken naar ‘de bloem of plant van de week’. Beeld Maarten Kools

“Ik moet dit stanleymes even aan Dagmar geven en dan geef ik je een grand tour,” zegt beeldend kunstenaar Elspeth Diederix (51) nadat ze me tegemoet is komen lopen op Noorderbloemen, een nieuwe biologische kwekerij op het terrein van het Leger des Heils in Amsterdam-Noord. “We zijn hier een eetbare siertuin aan het maken volgens de no-dig-methode. Dat daar is de pluktuin; als je hier in de zomer komt, staat het vol kleur. En dit zijn Dagmars moederbedden. Met Dagmar heb ik de hoveniersopleiding gedaan en sindsdien leren we van elkaar en helpen we elkaar. Zij heeft me in het eerste jaar van The Miracle Garden enorm geholpen, nu help ik haar een dag per week met Noorderbloemen.”

Diederix’ liefde voor bloemen ontsproot toen ze in 2009 in de Witte de Withstraat een studio kreeg waar een flinke tuin aan vastzat. Omdat ze ervoer dat het helemaal niet zo makkelijk was om een tuin aan te leggen, ging ze een cursus tuinontwerpen doen, vervolgens een hoveniersopleiding, en toen zat ze ‘helemaal in de plantenwereld’.

In 2017 kreeg ze de kans om in het Erasmuspark, vlak bij haar huis, haar eigen bloementuin op te richten: The Miracle Garden. Het was precies wat ze wilde: een 800 vierkante meter grote tuin waarin ze bloemen kon zaaien en planten op ‘fotogeniciteit’. En midden in de stad, zodat iedereen ernaartoe kan. Die bloemwonderen is ze vervolgens op haar kenmerkende manier gaan fotograferen: een beetje ensceneren, knippen en plakken en knutselen. De foto’s zette ze op Instagram: The Studio Garden.

Vanaf april 2021 (de Narcissus ‘Accent’) verscheen er iedere maandag een in Het Parool. Maandag staat, na bijna 100 afleveringen, de fotorubriek Vier jaargetijden voor het laatst in het katern PS: Tulipa ‘Esperanto’, een tulp in de knop. “Die regelmaat vond ik heel prettig. Dat heb ik nog nooit gehad; dit was eigenlijk mijn eerste vaste baantje.”

De bloem van de week

Aanvankelijk was het de bedoeling dat Vier jaargetijden een jaar in de krant zou verschijnen, maar na een jaar vond iedereen het jammer om er al mee op te houden. Nu eigenlijk ook, maar het is goed zo, vindt Diederix. “Het is een mooie, complete reeks. Ik heb alle krantenpagina’s bewaard in een map. Als ik een nieuwe toevoegde, legde ik die altijd eerst even naast de foto’s van de twee weken ervoor. Ik probeer altijd te variëren. Als ik iets met weinig kleur had, lette ik erop dat ik de week erna juist wel veel kleur had. Lukte altijd; er is altijd wel iets, er is altijd ergens kleur.”

Het leukste vond ze dat mensen geregeld in The Miracle Garden kwamen zoeken naar ‘de bloem of plant van de week’. “Ik kreeg heel vaak positieve reacties. Mensen vonden het gewoon heel leuk. En nog steeds, gelukkig.”

Lezers lieten ook op andere manieren van zich horen. “Bij de foto van Galanthus nivalis – sneeuwklokjes – uitte ik mijn teleurstelling dat het niet een heel veld was geworden, maar hier en daar een dotje. Toen kreeg ik een bericht van een vrouw die een tuin bij een oud kerkje beheerde, ik geloof in Aalsmeer. Ik mocht twee kratten met sneeuwklokjes komen halen. Ze doen het supergoed; dit jaar had ik een heel veld vol.”

‘Tulipa Estella Rijnveld’. Nadat Diederix over de naam van deze tulp had geschreven, werd ze gebeld door een oudere mevrouw. Diederix: ‘Haar oom had die bol naar zijn vrouw vernoemd.’ Beeld Elspeth Diederix

Vernoemde tulp

Het maken van de bijschriften gaf haar veel voldoening, maar na twee jaar kreeg Diederix ook het idee dat ze zichzelf een beetje begon te herhalen. “Ik wist soms echt niet meer wat ik moest vertellen, omdat ik wat ik wilde zeggen al bij een andere bloem had vermeld.”

Er klinkt enige spijt in haar stem: “Ik ben natuurlijk de hele tijd dingen aan het uitzoeken, maar dat is toch anders. Want als het in de krant staat, moet het allemaal wel kloppen, natuurlijk. Soms hoopte ik maar dat ik de juiste informatie uit Google had gehaald, want bij sommige planten stond een verhaaltje dat overal werd herhaald, maar als dat eerste verhaaltje niet klopte blijft iedereen dat toch herhalen.”

Een enkele keer zorgde haar stukje juist voor duidelijkheid. Bij haar foto van de Tulipa Estella Rijnveld schreef Diederix dat ze niet met zekerheid kon vaststellen naar wie de tulp is vernoemd: ‘In een online archief vond ik wel één Estella Rijnveld uit 1880 geboren te Lisse. Ik denk dat een veredelaar op haar verliefd is geworden.’ Een paar dagen later werd ze gebeld door een oudere mevrouw die haar vertelde dat zij het nichtje was van Estella Rijnveld. “Ze wilde me laten weten dat het klopte wat ik had geschreven; haar oom had die bol naar zijn vrouw vernoemd. Dat vond ik zo leuk, als dank heb ik haar een printje van die foto gestuurd.”