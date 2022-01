Kunstenaar eert zijn kapper met een schilderij: ‘Majid Ibrahimi is de sociale lijm van de Kinkerbuurt’

Kunstenaar Jarmo van Berkel (33) maakte een schilderij van zijn favoriete kapper, Majid Ibrahimi (59) van kapsalon Atlas in de Kinkerbuurt. ‘Majids persoonlijkheid en zijn zaak geven kleur aan de straat.’

Een fan van opruimgoeroe Marie Kondo is kapper Majid Ibrahimi overduidelijk niet; Kapsalon Atlas is een uitbundige viering van kunst en kitsch. Overal valt iets te zien en te ontdekken: Afrikaanse kunst, grote en kleine beelden van konijnen, ijsberen en kamelen, schilderijen uit de kringloopwinkel, vazen met kunstbloemen, planten, een poster van filmster James Dean en foto’s van Abrahimi en zijn klanten.

Zelf is hij ook een opvallende verschijning, met zijn bolhoed, in overhemd en gilet en jeans. Elf jaar runt Ibrahimi zijn unieke kapsalon op de hoek van de Douwes Dekkerstraat en de Schimmelstraat. “Daarvoor zat ik in de Ten Katestraat. Ik kwam in 1994 uit Marokko naar Amsterdam, op zoek naar meer vrijheid en een toekomst. In Marokko studeerde ik Arabische literatuur, ik was lid van de studentenvakbond. Tijdens een protest tegen het strenge regime werd ik opgepakt en in de gevangenis gezet, daarna mocht ik mijn studie niet meer afmaken. In Nederland wilde ik zo snel mogelijk aan het werk, en ben ik de kappersopleiding gaan volgen.”

Zijn kapsalon is vanaf dag één een ontmoetingsplek geweest voor mensen uit de buurt. “Iedereen is hier welkom; mensen van alle leeftijden en alle culturen, arm en rijk, man en vrouw.” Het bewijs wordt meteen geleverd als een oudere Kinkerbuurtbewoner in afwachting van een knipbeurt, inclusief een wafel en een glaasje sap, een nieuw mondkapje krijgt aangereikt door een Marokkaanse puber. Een Surinaamse vaste klant komt zonder afspraak aanwaaien, in de hoop op een gaatje in de agenda, maar vist vandaag achter het net.

Edward Scissorhands

“Het is druk sinds we weer open mogen, ik knip gemiddeld tien klanten op een dag, maar door mijn artrose moet ik tussendoor regelmatig pauzeren.”

Vaste klant, kunstenaar en dj Jarmo van Berkel zit in de kappersstoel om zijn ‘gigantische mat’ te laten knippen. “Ik rockte dat kapsel wel, maar nu is het tijd om weer wat korter te gaan.” Als Edward Scissorhands laat Ibrahimi de schaar en kam ritmisch door Van Berkels haren gaan, na een kwartier is hij klaar. “Voilà! Formidable!”

Van Berkel verraste de kapper onlangs met een schilderij van de salon, Ibrahimi staat er zelf ook op. Van Berkel: “Ik kom uit Groningen en verhuisde zeven jaar geleden naar Amsterdam. De weilanden kwamen op me af, ik wilde verhuizen naar een meer diverse en inspirerende plek. Tussendoor woonde ik nog in Los Angeles, waar ik manager was van een bluesband, maar nu is Bos en Lommer mijn thuis.”

“Een aantal vrienden woont in de buurt van Kapsalon Atlas. Pre-corona zaten ze hier vaak met zijn allen op vrijdagmiddag met een wijntje en een biertje het leven door te nemen. Ze nodigden me uit om mee te gaan naar Majid; om me te laten knippen, maar ook voor de gezelligheid. De kapsalon en Majids persoonlijkheid geven kleur aan de straat. Alle charme verdwijnt als hij ermee moet stoppen.”

En die kans bestaat, want de coronaperiode was zwaar voor Ibrahimi. “De huur steeg vlak voor de eerste lockdown met een fors bedrag. Om de twee jaar verandert het pand van eigenaar. Ik kreeg tijdens de lockdowns wel steun van de gemeente, maar het kleine beetje dát ik verdiende, moest ik terugbetalen. Jaren knipte ik voor tien euro en mensen die het niet konden betalen konden soms zelfs voor minder worden geknipt, maar met alle hoge vaste lasten tijdens corona is dat helaas niet vol te houden. Sinds kort kost een knipbeurt vijftien euro. Gelukkig blijven de klanten komen. Zelfs een klant die verhuisd is naar Den Haag komt nog hiernaartoe.”

“Majid staat symbool voor heel veel ondernemers die het hoofd nauwelijks nog boven water kunnen houden tijdens corona,” zegt Van Berkel. “Ik maakte het schilderij – een mix van acryl- en spuitbusverf – om hem een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijd. Ik hoop hem te motiveren om ondanks alles niet op te geven en door te gaan.”

Eerder tijdens corona initieerde Van Berkel het Art Bar project: een kunstroute langs de ramen van gesloten horeca. “Ik ben een vaste klant van café Checkpoint Charlie in de Staatsliedenbuurt dat de deuren moest sluiten tijdens de lockdown. Er begon een crowdfundingsactie om open te kunnen blijven en dat bracht me op het idee een kunstroute te starten. Verschillende kunstenaars exposeerden werk in gesloten kroegen. Het schilderij dat ik van Checkpoint Charlie maakte werd verkocht, de helft van het bedrag heb ik aan de crowdfundingsactie gedoneerd.”

Muurschildering van misdaadjournalist

Na de moord op Peter R. de Vries maakte Van Berkel een ode aan de misdaadjournalist in de vorm van een muurschildering in de Langestraat, tussen de Herengracht en het Singel. “Ik vind dat je als kunstenaar moet reageren op de actualiteit. Ondanks toestemming van de eigenaar van het pand belden buren meteen de politie, die zei dat het werk mocht blijven. Helaas werd het uiteindelijk alsnog verwijderd door bewoners van de straat.”

Zijn schilderij heeft een prominente plek gekregen in de kapsalon. “Wat Majid hier heeft neergezet is een monument, zijn kapsalon is de sociale lijm van de buurt. Plekken zoals deze zijn de reden dat ik van Groningen naar Amsterdam ben gekomen. Nu alles steeds maar duurder wordt, hebben authentieke zaken het moeilijk. We moeten ervoor waken dat ze niet uit het straatbeeld verdwijnen.”

Na zijn knipbeurt schenkt Ibrahimi een Texels Skuumkoppe in voor Jarmo, zijn favoriete biertje. Ibrahimi: “Amsterdam, deze buurt; het is de afgelopen dertig jaar enorm veranderd. Alles is veel duurder geworden en de mensen kijken minder naar elkaar om dan vroeger. Dat Jarmo dit schilderij voor me heeft gemaakt maakt me heel blij en trots. Het zorgt ervoor dat ik wil doorgaan met knippen. Als mijn gezondheid het toelaat hoop ik hier nog heel veel jaren aan het werk te blijven.”

Kapsalon Atlas, Douwes Dekkerstraat 20, Amsterdam. Bel voor afspraken 0614193446. De kunst van Jarmo van Berkel staat op Instagram: @jarmo_sisu.