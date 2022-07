Kunstenaar Bram Reijnders (48) wil 300 favelahuizen in Rio de Janeiro beschilderen

Bram Reijnders in Rio de Janeiro.

Wanneer was u voor het eerst in Rio?

“In 2000. Ik zat in de aardappelhandel, maar droomde op een nacht dat ik in de tropen woonde. De volgende ochtend ben ik naar Schiphol gereden en zag daar Rio op een bord staan. In Rio zag ik vervolgens een schilderij waarop ik verliefd werd, maar toen ik het de dag daarop wilde gaan kopen, was het verkocht. Ik kreeg enorm liefdesverdriet, en realiseerde me: als kunst dit met me kan doen, moet ik iets met kunst doen. Ik woon nu afwisselend in Amsterdam en in Rio.”

U bent ginds bezig met iets groots?

“Ik heb mijn werk jarenlang gemaakt voor particulieren en bedrijven, maar nu wil ik iets doen waar een grotere groep mensen iets aan heeft. Ik wil dus driehonderd huizen in de grote favela tegenover mijn huis impregneren en beschilderen. Impregneren tegen vocht, zodat het wooncomfort wordt bevorderd en de levensduur van de mensen wordt verlengd.”

Wat heeft Joe Carioca ermee te maken?

“Al die driehonderd beschilderde gevels bij elkaar moeten vanaf een afstand van vijf kilometer die Disneyvogel tonen. Echt groots, een symbool. Vroeger was Joe Carioca mijn held. En hij komt uit Rio.”

Wanneer is het project klaar?

“Er is nog een hobbeltje. Die krottenwijk wordt geregeerd door de Comando Vermelho, een criminele organisatie die daar dictatoriaal bestuurt. Die moeten het goedvinden, dus ik moet hen een som geld betalen. Even zien hoe dat afloopt.”

Hoe is het weer daar?

“Het is warmer dan twintig graden, dus de hondjes zijn nog niet in hun winterdekentjes gewikkeld.”