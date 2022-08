Kunst- en klimwerk: de almaar decimerende speelwereld van Aldo van Eyck

Een door architect Aldo van Eyck ontworpen ‘iglo’ in het Vondelpark. Beeld Rosalie van der Does

Er was een tijd – en iedereen die dit leest heeft in die tijd geleefd – dat het summum van kindervermaak bestond uit het beklauteren van een aluminium iglo op een speelplaats, om dan plotsklaps vrij hard met de melkmuil op de stoep te smakken.

Dat gezamenlijke, gekneusde erfgoed hebben we te danken aan architect Aldo van Eyck (1918-1999), van wiens hand vijfenzeventig jaar geleden de eerste speelplaats verscheen aan het Bertelmanplein in Zuid; zestig jaar terug verschenen de speelontwerpen van Van Eyck ook in de destijdse nieuwbouwwijken in Nieuw-West. Ooit telde Amsterdam zevenhonderd speeltoestellen en -plaatsen van de bouwkunstenaar, in 2001 waren er daar nog negentig van over, geschat wordt dat er nu veertig resteren.

Speeltuinverenigingen

Aldo van Eyck kwam in 1946 als 28-jarige in dienst bij de Amsterdamse Publieke Werken, afdeling Stadsontwikkeling. Na even aan de stadsuitbreidingen van Cornelis van Eesteren te hebben gewerkt, kreeg hij de opdracht om een speelplaats op het Bertelmanplein te ontwerpen.

In Amsterdam bestonden destijds nog louter afsluitbare speeltuinen die beheerd werden door speeltuinverenigingen. Kinderen moesten – betalend – lid zijn om er te kunnen spelen. In woonbuurten waren amper speelvoorzieningen voor kinderen. Op initiatief van Jakoba ‘Ko’ Mulder, de onvolprezen stedenbouwkundige die leidinggaf aan de ontwerpgroep waar Van Eyck deel van uitmaakte, werd het plan geïnitieerd om elke buurt in Amsterdam een kleine, openbare speelplaats te geven.

De eerste, op het Bertelmanplein, was een experiment van Publieke Werken. Het duo Mulder en Van Eyck kwam, samen met bouwmeester Van Eesteren, met een soort basisontwerp voor openbare speelplaatsen. Van Eyck ontwierp voor het pleintje in Zuid een zandbak, springstenen (in de zandbak), duikelrekken, een klimladder en een prototype van zijn latere tunnel annex klimboog.

De toestellen en speelplaatsen werden door Van Eyck persoonlijk ontworpen en getest op en door zijn eigen kinderen. Het ontwerpen van de speeltoestellen beschouwde hij als een integraal onderdeel van de ontwerpopgave. De speelelementen moesten de fantasie van de kinderen prikkelen. Behalve voor klimmen en koppeltjeduiken diende de klimboog daarom bijvoorbeeld ook als praatheuvel, uitkijkpost en, met een kleed eroverheen, als hut.

Vervolgens verschenen in heel Nederland Van Eycks zandbakken, klimbogen en springstenen.

Zandtaartjes

De speelplaatsen werden idealiter omzoomd door bomen. De zandbak had een eenvoudige vorm (een rechthoek van 20 bij 30 meter), waarbij de rand het zand binnen de bak moest houden en de ouders erbuiten. Hij diende tevens als zitje, terwijl kinderen eroverheen konden hollen. Op een aantal plaatsen had de staande rand een verlaging, een soort instap. De springstenen waren oorspronkelijk bedoeld om, zoals archieffoto’s laten zien, zandtaartjes op te bakken. Van Eyck kwam later op het idee om de verhogingen buiten de zandbak te plaatsen.

In de jaren zestig werd er een nieuw speelobject toegevoegd: een klimrek bestaande uit geschakelde, zeshoekige elementen, die net als de overige ontwerpen van Van Eyck eenvoudig aan elkaar gekoppeld konden worden. Van Eyck vergaarde er tot in de Verenigde Staten roem mee.

De eerste door Van Eyck ontworpen speel-plaats op het Bertelmanplein. Beeld Rosalie van der Does

Al worden genieën nooit in eigen land geëerd, Van Eyck werd en wordt dat wel. In 2013 werden zeven van zijn speeltoestellen vanuit Nieuw-West verplaatst naar de tuinen van het Rijksmuseum. Ook is er een aantal andere, kleinschalige initiatieven om de ontwerpen van Van Eyck te behouden voor de openbare ruimte, onder meer aan de Sloterplas – maar wat weg is, is weg.

Fantasie prikkelen

Van Eyck was tot 1951 in dienst van de gemeente. Hij bleef ook daarna, tot in 1978, gemeentelijke speelplaatsen ontwerpen. Van 1947 tot medio 1955 ontwierp hij er zo’n zestig, daarna kwamen daar de speelplaatsen voor de naoorlogse uitbreidingswijken bij. Die werden min of meer seriematig ontworpen. Ergens eind jaren zeventig moeten er ongeveer zevenhonderd in de stad hebben gestaan. Abstract, geometrisch en onbeweeglijk dienden ze de fantasie van kinderen te prikkelen. Olijke wipkippen, ‘valveilige’ rubberen tegels en een golf van vandalisme maakten een decennium later schielijk korte metten met het grootste deel van de toestellen.

Voor het woekerende trampolineproletariaat is het geen zorg dat nog maar een procent of zes van Van Eycks speeltoestellen in de stad over is. Maar er bestaan ook Amsterdamse gezinnen zonder tuin, en zelfs Amsterdammers die de ambitie hebben hun kinderen met enige eigen verantwoordelijkheid te laten opgroeien. Voor hen is de decimering van de Van Eyckspeelplaatsen en -toestellen jammer; voor nostalgische estheten is het een kleine tragedie.

Aan de Witte Klok in Osdorp en het Jan Cupidohof bij de Sloterplas bevinden zich twee nog vrijwel authentieke speelplaatsen van Van Eyck; er zouden zich naar verluidt thans nog zeventien intacte ‘speelvelden’ van de architect in de stad bevinden.

Burgerweeshuis en een heel dorp Aldo van Eyck ontwierp naast speeltoestellen en speelplaatsen in 1955 het dorp Nagele in de Noordoostpolder en in 1960 het Burgerweeshuis aan het IJsbaanpad in Amsterdam. Het leverde hem internationale faam op en geldt nog altijd als een pronkstuk in de stad. Ook van zijn hand: het Aldo van Eyckpaviljoen voor de 5de Internationale beeldententoonstelling Sonsbeek ’66 in Arnhem (in 2005 herbouwd in museum Kröller-Müller), het Hubertushuis in Amsterdam (1980), de Algemene Rekenkamer aan het Lange Voorhout in Den Haag (1992-1997), de Pastoor van Arskerk in Den Haag (1969) en Tripolis in Amsterdam (1992-1994). Wijd en zijd staat Van Eyck bekend als een lastig, scheldend portret, al wordt zijn genie alom erkend.