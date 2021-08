Kunnen we ‘Amsterdamse’ rivierkreeftjes gewoon opeten?

Beeld Getty Images

De rivierkreeft lag op straat, vlak bij het Erasmuspark. Halfdood. Hij kon nog net een van zijn scharen omhooghouden. Hij knipte even, zo leek. Een last hurrah. Ik zag in Bos en Lommer al wat vreemde vogels, maar nooit eerder een als deze.

Ook natuurliefhebber Remco keek ­verbaasd op, stond eind juli in Tubantia. Maar niet vanwege het zien van de rivierkreeft. Bij een rivier in Overijssel kwam hij een stel uit Hengelo tegen met een plastic zak vol scharige vriendjes. Met schepnetten gevangen, om later op te eten. Had ik het Amsterdamse exemplaar voor eigen gebruik van de weg kunnen plukken?

Googel het en je vindt bereidingswijzen en recepten zat. Je kunt deze rode en Amerikaanse rivierkreeften dan ook gewoon eten, zegt Gerard ter Heerdt, ecoloog bij Waternet. De exoot zit hier in Amsterdamse wateren, bijna overal. Ze zijn met zoveel dat ze een bedreiging vormen voor de biodiversiteit.

Logisch dus om de bestrijding een handje te helpen en er met een net en een emmer op uit te gaan? Juist niet, zegt de ecoloog. “Het worden er echt niet minder van.” Het werkt zelfs averechts: “Onbedoeld kun je namelijk helpen met de verspreiding.” Mensen vangen ze en zetten ze op andere plekken weer uit, of de emmer valt om en de rivierkreeft gaat aan de wandel.

Het beestje valt dan ook onder de visserijwet. Vang je ze als particulier met fuiken en netten, heb je ze in bezit of vervoer je ze, dan ben je in overtreding. Oppakken en terugzetten in het water waar ze vandaan komen mag, net als met een hengel vangen en precies daar weer vrijlaten. Toch is ook dan de boodschap: “Blijf er alsjeblieft vanaf, koop ze in de reguliere handel.”

Niet lang na de Bos-en-Lommerkreeft zag ik een Buitenveldertse meeuw er met een wegvliegen. Die had de boodschap duidelijk niet begrepen.