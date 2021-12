Kunnen Afterparty-tabletten echt een kater voorkomen? (Wat denk je zelf?)

We geloven het niet zomaar: de zin en onzin van ons eten en drinken. Deze week: antikatermiddel Afterparty.

Bij de drogist vond ik Afterparty – ‘For a morning, just as great as the evening’. Je drinkt de in water opgeloste tabletten voordat je gaat slapen of na inname van alcohol. Op de site staat dat het helpt bij het behouden van de balans in je water- en mineralenhuishouding na blootstelling aan hitte, na sporten en dansen, en na gebruik van alcohol. De verpakking verwijst echter vooral naar dat laatste. Zou het bestaan, een antikatermiddel?

Iris Groenenberg, expert voeding en gezondheid van het Voedingscentrum, kan er kort over zijn. “Nee.” Alcohol onttrekt vocht aan je lichaam, wat de hoofdpijn veroorzaakt. Misselijkheid kan komen door stoffen die ontstaan als je lichaam alcohol afbreekt, of doordat alcohol het maagslijmvlies irriteert, legt ze uit. “Er zijn allerlei middeltjes op de markt die de klachten zouden verhelpen, maar je lever breekt alcohol niet opeens sneller af.”

Dit middel zou bijvoorbeeld onder meer goed zijn voor je elektrolytenbalans, je mineralenhuishouding. “Iets wat door je lichaam nauwkeurig wordt gereguleerd en niet na een avondje stappen opeens uit balans is. Het fluctueert hooguit wat, dat is niet erg. Echt uit balans raak je pas als je bijvoorbeeld lange tijd erge diarree hebt. Dat is niet te vergelijken met een huis-tuin-en-keukenkater.”

Het enige wat echt helpt tegen een kater is water drinken om je vochtbalans op peil te houden, zegt ook Judith Noijen van Jellinek. En minder drinken op de avond zelf. Een antikatermiddel dat echt werkt, zag ze nog niet. “De werking van alcohol kun je niet terugdraaien. De schade is al toegebracht, dus het is toch ook een kwestie van uitzitten.”

Baat zo’n middel niet, dan schaadt het niet? “Ik zou het afraden,” zegt Groenenberg. “Je weet niet wat en hoeveel er precies in zit. En al is het veilig, dan is het sowieso zonde van je geld.”