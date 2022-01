Kun je ziek worden van garnalenpoep?

Beeld Shutterstock

In opperste concentratie zaten we te pielen en te peuteren, het puntje van de tong uit de mond. Voor ons een bak vol relatief kleine garnalen, voor op de barbecue. “Lekker, toch?” had iemand geroepen in de grote Franse supermarkt. “Moeten we alleen even dat zwarte streepje verwijderen, daar kun je ziek van worden. Heb je zo gedaan!” We aten die avond wat later.

Was het overijverig en hadden we het niet net zo goed kunnen laten zitten? Dat zwarte sliertje dat je soms ziet in een garnaal is het darmkanaal, zegt Agnes Leeuwis van het Nederlands Visbureau. Kortom, garnalenpoep. “Bij kleine grijze garnaaltjes zie je het nauwelijks zitten, dus daar speelt het minder, maar bij de grotere exemplaren wordt in een restaurant vaak wel verwacht dat het is verwijderd.” Dat heeft vooral te maken met de bittere smaak, zeker bij grote scampi. “Al merk je daar weer minder van als je er veel knoflook en kruiden bij gebruikt.”

Daarnaast heeft verwijderen volgens haar vaak de voorkeur, vanwege de beleving. “Kijk naar jezelf, het darmkanaal is nou niet ons meest aantrekkelijke onderdeel. Zit het nog in de garnaal, dan is dat voor sommigen een afknapper.” Verwijderen hoeft niet per se, zegt ze. “Voor een mensenlichaam is het niet schadelijk.”

Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kan het darmkanaal ziekteverwekkers bevatten zoals Listeria of Vibrio, maar die worden gedood als je de garnalen kookt. Het kan de smaak beïnvloeden, maar ziek worden van een garnaal waarbij de darm niet is verwijderd, is zeer onwaarschijnlijk.

Toch verwijderen? Steek een mespuntje in de garnaal en je trekt het darmkanaal er zo uit, zegt Leeuwis. En bij een grote garnaal kun je hem gewoon met twee vingers vastpakken. “Of kijk op YouTube, daar vind je zo twintig filmpjes.”

Maar misschien neem ik die bittere garnalenpoep volgende keer wel op de koop toe.