Kun je kiwi met schil en al eten?

Eet je een kiwi met of zonder schil? Beeld Shutterstock

Je hebt twee soorten kiwi-eters. Ik bedoel niet de sungoldlovers en de groene-kiwifans, maar diegenen die kiwi’s schillen of uitlepelen (ik) en de mensen die hem verslinden met huid en haar. Is kiwi met schil beter dan zonder?

Laat je niet afschrikken door het ruwe uiterlijk, zegt Djûke Smith-Van der Maat van boerderij Nieuw Slagmaat in Bunnik, een van de weinige kiwitelers in Nederland. De kiwischil is vergelijkbaar met die van een perzik. Zelf stopt ze er ook wel­eens een zo in haar mond. “Probeer het eens. Het went snel.” In Bunnik, waar ze jaarlijks een paar duizend kilo kiwi’s per jaar van de bomen halen, zijn de vruchten onbespoten. “Maar het is sowieso fruit dat je met een gerust hart in z’n geheel in je mond kunt stoppen. Omdat een kiwi niet zo vatbaar is voor ziektes, heeft hij weinig bestrijdingsmiddelen nodig.”

Is hij nog ingepakt ook gezond(er)? De kiwischil is volgens Ernst Woltering, hoogleraar productfysiologie en -kwaliteit aan de Wageningen Universiteit, de bescherming van de vrucht tegen de buitenwereld. “De vrucht bouwt een laagje met verdedigingsstoffen op tegen onder meer schimmels, insecten, kou en zonlicht. Daarin zitten sterke antioxidanten zoals vitamine C en die heeft je lichaam ook nodig.”

Maar, zegt Woltering, je krijgt ze ook al binnen via de vrucht zelf. Net als bijvoorbeeld vezels. Vergelijk je de hoeveelheid antioxidanten en vezels van een kiwi met schil met een schilloze, dan maakt het amper verschil. “Er is zo weinig schil dat het op het totaal weinig uitmaakt.”

Dat meer in dit geval ook beter is, is bovendien nog maar de vraag. “Sommige mensen denken dat veel antioxidanten je gezonder maken, maar dat is niet bewezen.”

De teler heeft gelijk. Die kiwi met harige schil smaakt beter dan hij eruitziet. Heb je haast en geen zin in plakhanden, dan is het zo gek nog niet. Wel even het merkstickertje verwijderen.