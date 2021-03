Krokante smashburgers slaan ineens aan in Amsterdam

Culinair journalist Mara Grimm bespreekt de laatste eettrends. Deze week: de nieuwe burgerhype.

Urenlang lullen over eten, wie wil dat nou niet? De nieuwe socialmedia-app Clubhouse lijkt daar de perfecte uitvinding voor. Het meest vermakelijke gesprek dat ik tot nu toe bijwoonde, ging over hamburgers. Hoe je ze het best eet (ondersteboven), wat de juiste verhouding vet-vlees is (25 procent vet, 75 procent vlees) en of er wel of geen plakje tomaat op moet (ik zou zeggen: doe maar niet). Het gesprek duurde een uur, maar had wat mij betreft de hele avond kunnen doorgaan.

Op mijn verzoek ging het ook even over de smashburger. Dat is een hoopje gehakt dat op de gloeiendhete bakplaat wordt platgeslagen. Daardoor treedt de Maillardreactie op een groter oppervlak op. Het resultaat is een dunne burger die aan de buitenkant krokant is, maar vanbinnen nog lekker juicy.

In de VS kennen ze ’m al jaren – de keten Shake Shack werd er zelfs wereld­beroemd mee – maar hij is nu pas breder verkrijgbaar in Amsterdam. In Parijs trouwens ook. Daar was het afgelopen zomer zo’n hype dat ik er een uur voor in de rij heb gestaan. En dat wil wat zeggen, want smashburgers zijn supersnel klaar.

Enfin. De Rotisserie op het Beukenplein had hem al langer, maar sinds een paar weken zijn er heel wat adressen bij­gekomen. Restaurant Gertrude in de Bosboom Toussaintstraat bijvoorbeeld, die de smashburgers serveert tussen twee sneetjes geroosterd briochebrood. Ook Café Parlotte in de Westerstraat heeft ’m sinds vorige week. Fijn detail: hun brioche wordt eerst even krokant gebakken in vet van eendenlever. Vegan? Ook Deer Mama in De Pijp doet mee aan de hype: daar maken ze plantaardige smashburgers.

En dan is er nog The Beef Chief in Noord van Engelsman Simon Parrott. Zijn nieuwe smashburgers noemt hij Pressure Drop Burgers. Handig: via zijn website thebeefchief.com bestel je DIY Burger Kits waarmee je ze in een handomdraai thuis maakt. Ik zou het doen, want Simon heeft sowieso de beste burgers van de stad– al kun je ook daar makkelijk een uur over discussiëren.