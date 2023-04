Krokant, een beetje luchtig vanbinnen: dit is de beste frietpatat van de stad

Eke Bosman kent elke frituur in de stad. Hij deelt zijn krokantste ontdekkingen.

Ik krijg regelmatig de vraag waar je de lekkerste frietpatat (mijn favoriete benaming voor de snack, deels om de discussie te ontlopen, deels vanwege het feit dat het uitgevonden is als patates frites, maar dat terzijde) van de stad kunt vinden. Nu is dat lastig te zeggen, ook omdat er altijd wel een snackbar of speciaalzaak is die ik zelf nog niet getest heb. En het is iedere keer een momentopname. Maar u kunt mij wel op mijn woord geloven als ik zeg dat Zwagers, in de buurt van het Bos en Lommerplein, absoluut kan meestrijden om de eerste plek. Wat zeg ik? Ik vind het op dit moment de beste frietpatat van de stad.

Zwagers is een kiosk op de Saïdja en Adindabrug die wordt gerund door, het zal u verrassen, twee zwagers. Naar verluidt gebruiken de mannen het hele jaar door dezelfde soort aard­appelen, wat verklaart waarom de kwaliteit continu zo hoog is. De frietjes zijn krokant, een beetje luchtig vanbinnen, precies zoals het hoort. Bijkomend voordeel is dat je je frietpatatje heerlijk in het zonnetje kunt eten, aan de gracht of in het Erasmuspark, wat u wilt. U begrijpt: de lente komt eraan. En dat is buitengewoon verrukkelijk.

Zwagers

Bos en Lommerplantsoen 2

dag. 14.00-20.30 uur

Beeld Hannah Bults