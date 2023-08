Krab zonder scherven, klassieke paté en 75 recepten voor een gezonder hart

Beeld Shutterstock/Kidsada Manchinda

Nasmaak

Zachte vangst

Uitleg bij Proefwerk en eettrends verklaard. Deze week: soft shell crab zonder gedoe.

Zalig, krab, maar ook: gedoe. Peuter ze maar eens uit hun pantser, altijd een hoop gehannes met volop scherven en weinig vlees. Niks daarvan bij soft shell crab. Dat zijn krabben die net hun harde exoskelet van zich hebben afgeschud en zodoende alleen nog maar een zacht onderjasje dragen. Bij soft shell kan de krab daarom bijna compleet gegeten worden. Ook de organen, al worden die er meestal nog uitgehaald, en verder alleen de buikplaat, kieuwen en monddelen niet.

Bij het vangen gaat alles om timing. Het vervellen duurt kort, hun harnas groeit al terug na een paar uur. Er wordt op gevist in alle zuidelijke zeeën van de wereld, al liggen de culinaire wortels ervan in Louisiana en Alabama. Daar worden ze vooral gefrituurd gegeten, net als in Spanje, waar ze allerlei kreeftachtigen ongepeld in de olie laten zakken. Koken, stomen, bakken of grillen kan ook – in alle gevallen: ámper gedoe.

Omfietsadresje

Paté de campagne

Als u dit leest, heeft Alain Bernard (49) zijn Franse slagerij in de Albert Cuypstraat op slot gedraaid en zit hij in Frankrijk. Even terug naar zijn geboorteland, maar reken maar dat hij Nederlanders gaat tegenkomen. Ook vandaag weer: gele nummerborden in de file tot ver voorbij Lyon.

Wat hij in ieder geval níet gaat doen: slagers afstruinen ter inspiratie. Vroeger wel, toch even kijken hoe de vitrines erbij lagen, maar nu zegt hij: ik heb vakantie.

Straks vult zijn zaak zich vanzelf weer: veel Franse expats én Francofielen. Die laatste categorie bestelt hun rillettes de canard met s’il vous plaît in plaats van alsjeblieft erachter – Bernard vind het best.

Persoonlijke favoriet? De paté de campagne. Stukjes varkensvlees, nachtje marineren in ei, sjalot, kruiden en witte wijn, en zout en peper op gevoel. Gewoon, klassiek. Of zoals sommige klanten zouden zeggen: classique, al hoor je daar niks van.

Wat Paté de campagne

Prijs 24 euro per kilo

Waar Slagerij Alain Bernard, Albert Cuypstraat 133 (16 augustus weer geopend)

Paté de champagne. Beeld Shutterstock/flyingv3

Tamtam

• Le Pain Quotidien doekt twee vestigingen op. Oost staat te koop, Cornelis Troostplein 2 wordt een filiaal van The Breakfast Club.

• Geen Pizza Pizza meer: dit is het laatste weekend van het pizzarestaurant bij club Radio Radio (Pazzanistraat 3).

• A Beautiful Mess – gerund door mensen met een vluchtelingenachtergrond – opent eind dit jaar een enorm restaurant (900 vierkante meter) in het nieuwe kantoor van Booking.com.

Kookboek

Janneke (Wittekoek, cardioloog) en Janneke (Vreugdenhil, culinair journalist) bundelen de krachten: adviezen én 75 recepten voor een gezonder hart. Omdat veel hart- en vaataandoeningen te voorkomen zijn, en om te laten zien dat een gezonde levensstijl smakelijk kan zijn.

Hart, Janneke Wittekoek en Janneke Vreugdenhil, €27,50.