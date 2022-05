Koude Spaanse wijn? Bij De Wijnimport van Arrebol mag je de flessen zelf uit de koelkast pakken

Beeld Daphne Lucker

Het pand in de Maasstraat heeft een opvallende zwarte gevel en een grote openstaande glazen deur. Binnen kom je in een lichte omgeving. Aan alle kanten staan houten rekken gevuld met witte tot dieprode wijn. Bij elke stellage staat een krijtbord met hierop het land van herkomst. Midden in de ruimte prijken de namen van bekende wijnhuizen op kisten die zijn opgestapeld en omgetoverd tot een muur.

Na zijn studie economische geografie leerde Guus van Kraaij (32) Spaans in Colombia en reisde hij door Baskenland op zoek naar de beste wijn van kleine, onbekende wijnhuizen. Doordat hij als buitenlander de taal sprak, had hij vaak de gunfactor bij lokale wijnmakers. De Wijnimport van Arrebol, Spaans voor ‘avondrood’, is het resultaat van vijf jaar lang praten over wijn.

De zaak neemt de plaats in van het klassieke Wijnhuis Zuid. Anders dan zijn voorganger wil Van Kraaij speelsheid en jeugdigheid uitstralen. “Wil je een wijn koud meenemen? Dan pak je er eentje uit de koelkast en ruil je die om met een uit de winkel, zo simpel als dat.” Die speelsheid is ook terug te zien in het interieur van de winkel. De houten wijnrekken zette Van Kraaij als fanatiek amateurtimmerman zelf in elkaar.

Een van de bijzonderste wijnen uit het aanbod van Arrebol is de op hout gerijpte rioja ijalba tempranillo blanco(€14,45). Volgens Van Kraaij zijn alle wijnen uit ‘de krochten van Spanje’ aanwezig. Van een liberso curioso verdejo tot de cava van Jan Vidal. Maar ook al oogt het aanbod exclusief, Arrebol heeft ook voor klanten met een kleinere beurs wijnen op voorraad. Zoals de impío van eigen label, de prijs begint bij 6 euro.

De Wijnimport van Arrebol Maasstraat 134

