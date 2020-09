Koud uit de hittegolf liggen de kruidnoten weer in de schappen

Beeld Shutterstock

Koud uit de achttiendaagse hittegolf liggen ze er. Hoewel de warmte nog niet helemaal uit de huizen is getrokken en de herinnering aan zwetende nachten nog vers is, melden de kruidnoten zich. Echt prominent liggen ze er bij Kruidvat nog niet bij, tussen de gangen in een doos, maar te koop zijn ze. Elk jaar zorgt het voor opgetrokken wenkbrauwen; nu al? ‘Ze lijken er elk jaar vroeger mee te komen.’

Het zou niet meer als een verrassing moeten komen, zegt José Mes, woordvoerder van Kruidvat. “Het kan per winkel een paar dagen verschillen, omdat sommige er ­bijvoorbeeld nu nog geen ruimte voor hebben.” Maar over het algemeen liggen ze volgens haar toch al enkele jaren rond dezelfde tijd in de winkels, en dat is eind augustus.

Nee, het wordt bij ons niet elk jaar een beetje vroeger, zegt ook Geert-Jan Zandbergen van Bolletje. “Sommige winkels lijken er een sport van te maken: wie krijgt zijn kruidnoten als eerste in de schappen, maar de kruidnoten die half augustus al in de winkel liggen, zijn niet van ons.”

Van de ongeveer zeven miljard losse kruidnoten die elk jaar in Nederland worden gebakken, komen er ruim twee miljard uit de bakkerij van Bolletje. “Ik denk dat ze al wel 25 jaar lang de laatste week van augustus worden uitgeleverd, zodat de kruidnoten op 1 september in de winkel kunnen liggen, maar als supermarktenketens het direct doorleveren naar hun winkels kan het een paar dagen eerder zijn. Daar is dit jaar geen uitzondering op.”

Het is niet zo dat Kruidvat de kruidnoten lekker vroeg in de winkels legt in de hoop dat klanten het kopen, zegt Mes. “Uiteindelijk bepaalt de klant. De kruidnoten worden al verkocht, omdat daar vraag naar is. Niet andersom. Mensen hebben er blijkbaar nu al trek in.” De kruidnoot gaat volgens haar dan ook al een tijd niet meer alleen samen met Sinterklaas. “De smaak van mensen is veranderd, en wij zijn daarin meebewogen. Het is meer een herfstassortiment geworden.”

Kijk je goed naar de verpakking van Bolletje, dan vind je Sint en Piet niet terug. Hooguit een cadeautje. Een najaars­lekkernij, noemt ook Zandbergen het. “We eten ze niet meer alleen rond Sinterklaas. Vooral de luxere kruidnoten, die met chocola bijvoorbeeld, worden het hele seizoen goed gegeten.”

Dat mensen wat vinden van het vroege verschijnen, ­herkent hij wel. Al heeft hij het idee dat de hoeveelheid opmerkingen die erover worden gemaakt samenhangt met het weer in deze periode. “We horen meer als het nog zonnig en warm is in september, dan wanneer het al herfstig wordt. Blijkbaar voelt het minder logisch dat ze er al liggen als je met je korte broek in de supermarkt staat.”