Koptische zakenman Ramez Ramzy bouwt aan een horeca-imperium: ‘Amsterdammers moeten onze voeten kussen’

Horecamagnaat-in-wording Ramez Ramzy heeft haast. Hij is op weg naar een miljardenbedrijf. En naar erkenning. Voor zichzelf, zijn familie en de koptische gemeenschap. ‘Ik wil dat mijn familienaam straks geliefd is in de stad.’

Twee cafés en een skybar overgenomen, twee gezonde snellehapzaken op metrohaltes in aantocht en vijf nieuwe aankopen in de pijplijn. Alles in een tijdspanne van maanden. Ramez Ramzy wilde het van de daken schreeuwen. Maar eerst even pauze voor ‘het belangrijkste project’: de geboorte van zijn eerste kind.

Familie-vóór-zaken is een uitzondering in het leven van de dertigjarige horecaman. Niet dat zijn afkomst op het tweede plan staat. “Ik hecht veel waarde aan familiebanden,” zegt hij na afloop van zijn geboortesabatical. Zo staat in het familiehuis dat de Ramzy’s in het Gooi bouwen een tafel met ruimte voor 26, genoeg voor de extended family die tot Canada reikt.

“Ik hou alleen niet van al die koetjes en kalfjes. In onze koptische cultuur gaat alles zo omzichtig. Wat zeg ik wel, wat zeg ik niet. Eerst een hele inleiding. Ik kan dat niet. Daar heb ik geen geduld voor. Ik vraag even naar de kinderen. Dan volgen de zaken. Dat Nederlandse directe maakt mijn leven zoveel gemakkelijker.”

Tot zijn moeder hem op de vingers tikt: ‘Ramez, geen business’. “De rest vindt het weer moeilijk dat ik constant bezig ben met zaken. Alleen mijn vader gaat altijd mee. Die is zo blij als ik over zaken begin. Die werd vroeger ook altijd terechtgewezen.”

Snackbar Funny Duck

Eind jaren tachtig vluchten zijn ouders met alleen kleingeld naar Nederland. Weg van de vervolging van koptische christenen in Egypte. Als ontheemd accountant vond Bahaa Ramzy in Nederland geen werk. Dus begon hij in 1993 snackbar Funny Duck in de Amstelstraat. Een pizzeria op de Nieuwendijk volgde. En zo stapje voor stapje verder.

Na 30 jaar en 25 zaken heeft vader Ramzy de groep nu aan Ramez en zus Katrina overgedaan. “Ik vind het belangrijk dat wat hij is begonnen veilig wordt gesteld,” zegt zoon Ramzy. “Hij heeft dit voor ons opgebouwd. Ik kan dat niet voor lief nemen. Ik wil het nog groter maken.” Dat gaat in moordtempo: inmiddels zijn er 35 zaken, na dit kwartaal 40. “En er komen er nog een hoop. Maar daar zitten nog haakjes en oogjes aan.”

Waren eerdere overnames nog voor ingewijden, de trits horecazaken van de afgelopen maanden – stadsbrouwer De Bekeerde Suster bij Nieuwmarkt, tapperij De Zotte in de Jordaan en de dakbar van het Rubyhotel op de Spaklerweg – waren steevast aanleiding tot verleidende persberichten, tweets en mediaoptredens.

Hier wordt niet alleen aan een horeca-imperium, maar ook publicitair aan de weg getimmerd. “Ik heb die bewijsdrang naar mezelf nodig,” zegt de horecamagnaat-in-wording. Ik wil mijn familie zekerheid geven en bijdragen aan de samenleving. Dat mijn familienaam straks geliefd is in de stad.”

Om steakhouses en pizzeria’s in postcodegebied 1012, het brood en boter van de Ramzy Groep, draait het allang niet meer. “Ik neem de Suster en De Zotte over omdat ik wil dat bruine kroegen in de stad blijven. Er is al te veel Starbucks. Ik wil behouden wat er over is van het Amsterdam waar ik ben opgegroeid.”

Generatieding

De groeispurt is met dank aan corona, erkent hij. Hoe wrang dat ook klinkt. Zo kwam de skybar op de Spaklerweg op zijn pad toen het 21 verdiepingen tellend ecohotel QO pal in coronajaar 2020 openging en ook gelijk weer sloot. Om vervolgens te failliet te gaan.

Of neem De Bekeerde Suster. Met corona gesloten en 2,5 jaar lang dicht gebleven. Ramzy: “Het was bij de vorige eigenaar niet zozeer: het lukt me niet meer, het was volgens mij: ik wil niet meer. Veel horecaondernemers willen niet meer. Vaak senioren die al decennia bezig zijn. Het is een generatieding, denk ik.”

Dat ziet hij aan zijn vader, 58. “Als ik niet had aangegeven door te willen, was hij al lang klaar geweest. Dan had hij de boel goed verkocht. Ik ben 30, ik race tegen de klok. Ik heb van kleins af een doel, dat laat ik niet schieten. Ook niet door corona. Ik kan niet twee jaar verspillen aan stilzitten.”

Dat doel: een miljardenbedrijf, het liefst nog dit decennium. “Dat gaat niet met alleen horeca. Ik wil geen McDonald’s worden. Het moet breder. Ramzy Groep moet een conglomeraat worden. Een investeringsmaatschappij. Ik heb net voor het eerst geld gestoken in een techbedrijf. En ik wil iets doen in de media.”

Maar eerst nog het vizier op eten en drinken. Op basis van De Bekeerde Suster denkt hij aan een gelijknamige stadsbrouwerij in een van de oude rioolsilo’s op het Zeeburgereiland. Binnenkort openen de eerste twee van een keten met gezond fastfood op de grote metrostations. Tegelijkertijd is hij bezig met het opzetten van een franchiseformule Griekse koffiehuizen: Kafenion. “Dat moeten er 20, 25 worden en dan verkopen.”

Onderbuikgevoel

“Ik heb een goed gevoel voor ondernemen. Ik kan drie dingen: onderhandelen – dat heb ik van mijn vader geleerd. Ik kan goed delegeren omdat ik me slecht op één taak kan focussen. En ik kan goed mensen uitkiezen; junioren die in de zaken door het vuur gaan en senioren die me adviseren.”

“Ik kan alleen van mijn onderbuikgevoel uitgaan. Al is de data nog zo mooi, als mijn gevoel niet klopt, doen we het niet. Ik heb te vaak niet naar mezelf geluisterd en daarvan de gevolgen ondervonden.” Toch heeft emotie voor hem geen plek in het zakendoen. “Ik heb ook geen band met bepaalde zaken. Ook niet die mijn vader is begonnen. Hij wel, ik niet. Alles is te koop.”

Trots speelt wél een rol bij de groeispurt, erkent Ramzy. Trots op zijn familie, wat zijn vader heeft opgebouwd, op Amsterdam en op de koptische gemeenschap waarvan hij deel uitmaakt. Een groep die, niet bij iedereen in het positieve, opvalt door het veelvuldige horeca- en toeristenzaakbezit in de binnenstad.

“Mensen zien een Arabische groep met veel vergelijkbare zaken. Zo veel wafeltenten, steakhouses, pizzeria’s; daar moet een kartel achter zitten. Misschien wel misdadigers. Jullie (Het Parool -HS) gingen erover schrijven. De gemeente ging erin mee. De suggestie was dat er iets illegaals gebeurde, dat raakte ons in het hart. We moesten wat terugdoen.”

Dus stapten de kopten over de geslotenheid van hun gemeenschap heen en zetten de NVKO op, de Nederlandse vereniging van koptische ondernemers. Zijn vader is voorzitter, hij penningmeester.

No-gogebieden

“Onze ouders hebben keihard gewerkt om dit op te bouwen en dan worden ze weggezet als maffia. Terwijl onze mensen de gekken waren die in no-gogebieden als Zeedijk en Warmoesstraat tenten durfden te openen. Als je kijkt naar hoe sommige stukken binnenstad er twintig, dertig jaar geleden uitzagen en hoe het nu is, dan moeten Amsterdammers onze voeten kussen.”

Ramzy erkent dat koptische ondernemers veel naar elkaar kijken. Begon de één pizzeria Santa Maria, kwam de volgende een paar panden verderop met Madre Maria. “Maar de vraag of we al die steakhouses, pizzeria’s en Nutellashops wel in de stad willen, is een heel andere dan: waar komt het geld vandaan?”

“Ik geef de gemeente gelijk met sommige kritiek. Er zijn te veel wafelzaken en souvenirshops. Vaak van NVKO-leden. Daar zeg ik ook als bestuurder tegen: blijf niet star vasthouden aan wat je doet. Het is duidelijk welke kant de gemeente op wil. Als je met je toeristenzaak wacht, ben je te laat.”

“Als je je formule niet wilt of kunt veranderen, verkoop dan. Nu levert het nog wat op. Wie zich niet aanpast, is geen ondernemer. Je kunt je kop wel in het zand steken, maar dan word je toch geraakt. Ík sta er straks nog.”