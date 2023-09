Koop zeldzame sneakers bij Sneakerfirma in de Kalverstraat

Elke dag openen nieuwe winkels, restaurants en cafés in de stad. In onze rubriek Net open lees je erover. Vandaag: koop sneakers met een kleine oplage en een speciaal ontwerp bij Sneakerfirma in de Kalverstraat.

Op de Kalverstraat zit een nieuwe exclusieve sneakerwinkel: Sneakerfirma. Met twee vestigingen, in Hoorn en Haarlem, is dit de eerste in Amsterdam. Hier koop je geen schoenen die je in elke winkel kunt vinden, de sneakers hebben een kleine oplage en een speciaal ontwerp.

Langs de wand staan de sneakers tentoongesteld van verschillende merken, zoals Nike en Adidas, in felle kleuren of soms met een print (vanaf €165). Alle modellen die worden verkocht zijn door Sneakerfirma gecontroleerd. “Het gebeurt weleens dat mensen in de winkel nep-ontwerpen proberen te verkopen,” vertelt manager Timo Rill (23). “Als wij er zelf niet zeker van zijn dat het de echte zijn, laten we het nog een keer controleren door een app.”

Oprichter Justin Wildoër (18) uit Wervershoof opende ruim een jaar geleden zijn eerste winkel in Hoorn. Wat begon als een passie voor schoenen en het op zijn zolderkamer afstruinen van sites voor exclusieve modellen, werd een groot succes. “We kopen de meeste modellen in via particulieren, ook wel resellers, die soms wel twaalf uur ergens in de rij staan voor een paar.”

De prijzen die op de markt van exclusieve sneakers worden gevraagd, zijn afhankelijk van de liefhebbers. “Zijn schoenen heel duur, maar vinden mensen ze niet mooi, dan zal de prijs ook niet omhooggaan.” De prijzen kunnen soms gigantisch de lucht in schieten doordat de vraag groot is en de oplage klein. Daardoor zijn er ook liefhebbers die schoenen niet kopen om te dragen, maar als investering. De waarde kan oplopen tot duizenden euro’s.

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.