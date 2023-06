Koop een Peaky Blinders-petje of een cowboyhoed bij Stetson in de Oude Hoogstraat

Stetson

Oude Hoogstraat 10, Centrum.

Sinds 1865

Stetson werd in 1865 opgericht in de Verenigde Staten.

Import

De petten van Stetson worden geproduceerd in fabrieken in Italië en België. De stromodellen komen uit fabrieken in Azië.

Eerste in Nederland

Dit is de eerste Stetsonwinkel in Nederland. In Europa zitten zeven andere vestigingen, onder andere in Londen, Berlijn en Perugia.