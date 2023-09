Koop een echte lolita-outfit bij het Japanse miniwarenhuis Nishi op de Zeedijk

Beeld Mariet Dingemans

Een van de drukste en kleurrijkste straten van Tokio is Takeshita Street. Margeret Westrate (49) kwam er voor het eerst in 2004 en keek haar ogen uit. Eenmaal terug in Nederland probeerde ze met Japans miniwarenhuis Nishi deze sfeer te grijpen.

Nishi begon in Rotterdam, maar sinds kort zit er een vestiging op de Zeedijk. Het was voor Weststrate een droomlocatie: “Met de Zeedijk heb ik veel geluk gehad. Door de oosterse sfeer die hier al is, maar vooral door de drukte. Die is echt bizar, dat kennen we niet in Rotterdam.”

Westrate is specifiek geïnspireerd door ‘lolita’, een Japanse modestijl die draait om kawaii, oftewel over de top, meisjesachtige schattigheid. “In Nederland is alles heel stijf en binnen de lijntjes, maar in Japan is niks te gek. Ik vind de contrasten mooi: het drukke en strenge van Tokio tegenover het maximale van kawaii.”

Voor iemand die onbekend is met Japanse subculturen is Nishi inderdaad een onalledaagse ervaring. Bezoekers betreden een roze suikerwereld, met kleurrijke jurken en knuffels in de schappen en dromerige Japanse citypop uit de speakers.

Een publiekstrekker hier is Sanrio, een spaarwereld vergelijkbaar met Pokémon. Er zijn T-shirts (€45) van Sanrio-karakters als Hello Kitty of Cinnamoroll en een grote, roze knuffel van Kirby (€30). Aan de muur hangen bonte jurkjes (€70) die passen bij de serveerstersoutfit van een echte lolita-girl.

Er is ook een zen-hoek in Nishi. Hier kan de overprikkelde bezoeker bijkomen met klassieke kimono’s, een traditioneel kamerscherm en een lage eettafel.

Nishi Zeedijk 89-91, Centrum Naamgever Nishi betekent west in het Japans en verwijst naar de naam van oprichter Margaret Weststrate. Voorganger Voor Nishi zat op deze locatie de winkel Holwha die Chinese producten verkocht. Evenementen Nishi gaat ook evenementen organiseren, zoals een Japans minifestival met foodkraampjes, Chinees nieuwjaar en Otaku-Fest met anime.

