Koop courgettes bij een goede groenteboer en je zult zien: ze zijn heerlijk

Kleine courgette. Beeld Emma Levie

Courgette wordt door veel mensen als saaie groente bestempeld. Misschien heeft dat te maken met het feit dat courgettes in de supermarkt te groot en te waterig zijn. Koop ze bij een Turkse winkel, een goede groenteboer of neem kleine exem­plaren van de markt en je zult zien: ze zijn heerlijk. Voordat we officieel de herfst ingaan en het pompoenseizoen begint, wil ik het zomerse zusje nog even de aandacht geven die ze verdient. Snijd courgettes in flinterdunne plakken en marineer ze in citroensap, zout en veel olijfolie. Iets grotere exemplaren blaker ik op het vuur, zoals ik dat ook met aubergines doe.

Rugbybal

Courgette is het Franse verkleinwoord voor pompoen. De planten lijken op elkaar, en de bloemen van de pompoen zijn nauwelijks te onderscheiden van courgettebloemen. Die liggen in Italië naast elkaar opgestapeld als delicatesse. Voor de moes­tuinier is de courgette een van de gulste planten die je kunt aan­planten. Als een soort tafeltje-dek-je blijven er courgettes verschijnen, tot ze je neus uitkomen. Ik pluk de grote gele bloemen vlak voordat ze opengaan en de courgettes als ze zo groot zijn als een kleine banaan. Het is misschien verleidelijk om de vruchten veel groter te laten worden. Dat levert een pan soep per courgette op, maar de smaak van grote exemplaren is ver te zoeken. Teruggekomen van vakantie werd ik in mijn tuin verwelkomd door een reusachtige courgette. Aan de plant hing een vrucht met het gewicht van een rugbybal. De slakken hadden de courgette grotendeels verorberd. Niet getreurd, er waren nog genoeg babycourgettes en de plant werd omringd door salieplanten. Ik haalde de salieblaadjes en kleine courgettes door een beslag en mikte ze in de frituur. Een fantastisch borrelhapje waar geen bitterbal tegenop kan.